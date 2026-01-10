Daño colateral: familiares claman justicia por la muerte de chofer durante ataque a tiros

Vista del señor Inocencio Pérez mientras ofrecía declaraciones a periodistas sobre el fallecimiento de su hermano, durante un ataque a tiros en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Familiares y compañeros de trabajo del chofer Crecencio Nolasco Cruz clamaron este sábado por una investigación exhaustiva y el apresamiento de los responsables del ataque a tiros ocurrido en Santiago Oeste, en el que el conductor perdió la vida como daño colateral de un atentado dirigido contra la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

Los allegados del conductor de la ruta F se encontraban en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, a la espera de que les entregaran el cadáver, mientras expresaban pesar por un hecho que ha generado conmoción en la ciudad, especialmente en el municipio Santiago Oeste.

"Es un caso que ha consternado a la ciudad de Santiago y más a Santiago Oeste. Nos sentimos conmovidos porque era una persona de trabajo, un ente social que nunca dio nada que decir, siempre fue una persona seria", expresó Alexander García, compañero laboral del fallecido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-115552-am-be5ed014.jpeg Vista de Alexander García cuando ofrecía declaraciones a la prensa, este sábado 10 de enero del 2026. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

García indicó que, de acuerdo con las informaciones que manejan, Crecencio Nolasco Cruz fue impactado de manera circunstancial, ya que se desplazaba por la zona en el momento en que encapuchados a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo de la funcionaria penitenciaria. "Él iba pasando en ese momento", afirmó.

El compañero del occiso hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune. "Esperamos que la justicia actúe y que se apresen a los culpables. Pedimos al Gobierno y al presidente que tomen carta en el asunto", manifestó.

Una conducta intachable

De su lado, un hermano del fallecido lo describió como un hombre trabajador, familiar y de conducta intachable, con más de dos décadas dedicado al transporte público. Relató que había compartido con él poco antes de que ocurriera el ataque.

"Era un hombre muy serio, muy de trabajo y de familia. Estamos muy adoloridos y lo único que pedimos es que esto no se quede así y que haya justicia", expresó Inocencio Pérez.

De acuerdo con sus familiares, el chofer tenía 65 años de edad.

El conductor resultó herido la noche de ayer, 9 de enero, cuando encapuchados a bordo de una motocicleta dispararon contra una yipeta en la que se desplazaba la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, identificada solo como Laura, quien resultó ilesa.

El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan las investigaciones para esclarecer el hecho, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque, sin embargo, aún no se ha emitido una nota oficial sobre el particular.

Ataques similares

Un antecedente de violencia vinculado al sistema penitenciario de Rafey ocurrió el 16 de enero de 2019, cuando el recluso Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, cumpliendo prisión por sicariato en la cárcel de Rafey, pagó 150,000 pesos a varios sicarios para que atacaran a tiros a varios agentes penitenciarios del mismo centro, según informó la Policía Nacional.

En esa agresión falleció el subdirector de seguridad George Adonis Adames Castro, de 36 años, y resultó herido el agente Junior Arismendy Francisco Mejía, mientras otros dos compañeros, Yefri Wilmer Espinal Morel y Martin Recio Recio, resultaron ilesos.

Entre los acusados de ejecutar el ataque figuraron Maicon Cadhafy Pérez de la Cruz y Jonathan José María Santos (alias Guille), mientras otro, identificado como "John", permanecía prófugo.