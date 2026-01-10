Manteniendo el hermetismo que ha caracterizado el manejo de este caso, las autoridades que encabezaban la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao se retiraron este sábado de la comunidad Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, sin ofrecer declaraciones a la prensa.

La magistrada Olga Diná, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinaf), abandonó la zona de investigación a las 2:57 de la tarde, acompañada por personal institucional y miembros de los organismos de seguridad.

Representantes de distintos medios intentaron acercarse al vehículo en el que se desplazaba la funcionaria para obtener una reacción oficial, sin éxito.

Retiro de autoridades

El retiro de las autoridades se produjo tras varias horas de permanencia en el lugar donde buscan a la niña de 3 años, donde también se encontraban altos mandos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, incluyendo equipos vinculados a la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República.

En la comunidad, donde los residentes han dejado de salir al entorno por la constante presencia de medios de comunicación, persiste una vigilancia activa con miembros del Ejército y de la Defensa Civil, quienes mantienen las labores de búsqueda.

Durante toda la jornada, las autoridades restringieron el acceso a la zona, reforzaron el control del perímetro e impidieron el uso de drones no autorizados, mientras los comunitarios expresaban su inconformidad por la falta de información oficial sobre el curso de las investigaciones.

Falta de información oficial sobre el caso

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han ofrecido declaraciones formales sobre los avances del caso. Se ha reiterado que cualquier información será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales, en atención a la sensibilidad del proceso y a la condición de menor de edad de la víctima.

El caso de Brianna Genao mantiene expectante a toda la población y a sus familiares, a 11 días de que la niña fuera vista por última vez en Barrero, municipio de Imbert.

En la última semana el caso ha encabezado el interés de la opinión pública, y pese a que dos parientes por línea materna habrían confesado el presunto abuso sexual de la pequeña, su asesinato y posterior entierro, los organismos investigativos aún no han localizado a la menor.