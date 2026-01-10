A diez días de la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, importantes autoridades del sistema de protección infantil, la Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran este sábado 10 de enero en la zona, encabezando directamente la búsqueda de la menor.

La directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinaf), Olga Diná, se trasladó a la comunidad para supervisar las pesquisas y acompañar el proceso investigativo, en medio de un amplio despliegue de seguridad y estrictas medidas de control de acceso.

De manera simultánea, la senadora por la provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal, confirmó que la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso, decidió asumir personalmente la conducción de la investigación, dada la gravedad y sensibilidad del caso.

La legisladora dijo a Diario Libre que se mantiene en contacto directo con las autoridades judiciales y afirmó que las investigaciones en torno a la desaparición de la menor se encuentran en su fase final.

"Están todos reunidos allá, hay que esperar que al caso le den un final con tacto, con respeto... Ya están casi terminando (las investigaciones), esperemos el resultado", indicó.

En el lugar también se observa la presencia de importantes autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público, incluido el director de Persecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho, así como oficiales de los organismos de investigación criminal.

Ambiente tenso en la comunidad

El ambiente que se vive este sábado en Barrero es de marcada tensión. Comunitarios expresan inconformidad con el manejo de las informaciones y se muestran reacios a ofrecer declaraciones a la prensa.

Las autoridades mantienen un perímetro restringido, impiden el acceso a zonas clave y han prohibido el uso de drones no autorizados en el área.

Durante la jornada surgieron versiones no confirmadas sobre la supuesta liberación de los detenidos en días anteriores, declaraciones atribuidas a un adulto mayor identificado como bisabuelo de la niña.

Sin embargo, otros comunitarios indicaron que dicha persona presenta problemas de salud, por lo que sus afirmaciones no fueron consideradas válidas.

Hasta el momento, las informaciones oficiales continúan siendo escasas, mientras las autoridades reiteran que el caso se maneja con extremo cuidado para no afectar el proceso investigativo ni vulnerar los derechos de la menor.

Vocero de la policía nacional en Puerto Plata dijo que no está autorizado a dar información sobre el caso, solo el vocero nacional coronel Diego Pesqueira.

Familiares acusados habrían sido dejados en libertad

En días recientes, dos familiares cercanos fueron arrestados y puestos bajo investigación, lo que ha provocado división de opiniones en la comunidad, donde algunos residentes se resisten a aceptar la versión que los vincula al hecho, alegando que estos participaron activamente en las labores de búsqueda desde el inicio.

Entre los detenidos figuran Rafael Rosario Núñez, alias "Papito", de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la niña, quienes habrían ofrecido declaraciones a las autoridades durante los interrogatorios en las que, de manera alegada, se les vincula con la muerte de la menor.

La desaparición de la niña Brianna Genao ha generado gran consternación en la provincia Puerto Plata.

Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan en curso y que se ofrecerán informaciones oficiales conforme avancen las pesquisas.