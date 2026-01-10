Muere chofer herido en ataque a tiros contra subdirectora del CCR Rafey

Familiares del chofer fallecido durante ataque a tiros acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la mañana de este sábado para recibir el cadáver. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Falleció anoche en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez el chofer del transporte público Crecencio Nolasco Cruz, quien resultó gravemente herido durante un ataque a tiros dirigido contra la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, identificada solo como Laura.

Nolasco Cruz, conductor de la ruta F, fue alcanzado por un disparo la noche del viernes cuando se desplazaba por el sector Monterico, en el distrito municipal Santiago Oeste, en el momento en que encapuchados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una yipeta en la que viajaba la funcionaria penitenciaria.

El chofer fue trasladado de emergencia al centro asistencial, donde permaneció ingresado en estado delicado hasta que se confirmó su deceso este sábado, a causa de las heridas sufridas durante la balacera.

La subdirectora del CCR Rafey Mujeres, quien viajaba en una Mitsubishi Montero Sport, color blanco, resultó ilesa. No obstante, el vehículo presenta al menos siete impactos de bala, según los reportes preliminares.

Autoridades investigan

El atentado ocurrió cuando la funcionaria salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del hecho y esclarecer las circunstancias del ataque.

Este sábado, familiares del chofer fallecido acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.