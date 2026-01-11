La policía detiene a jóvenes en La Romana por desorden público con pistolas de hidrogel

Un operativo preventivo realizado por la Policía Nacional en distintos sectores de La Romana culminó con la detención de nueve jóvenes que fueron sorprendidos provocando desórdenes en la vía pública, utilizando motocicletas y pistolas de juguete que disparan bolitas de hidrogel, acciones que generaron alarma entre residentes.

Durante la intervención, las autoridades incautaron más de 23 pistolas plásticas de este tipo y retuvieron cinco motocicletas que eran utilizadas para realizar acciones que alteraban el orden público y generaban inquietud entre los residentes.

La Policía Nacional informó que este tipo de prácticas representan un riesgo, ya que pueden causar alarma social y ser confundidas con situaciones reales de peligro, provocando reacciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos y de los propios involucrados.

Intervención en varios sectores de La Romana

El operativo fue desplegado en varios barrios y sectores de La Romana, incluyendo la calle Bermúdez, en el sector Villa Verde, así como San Carlos, Villa Princesa, Villa Pereyra y Río Salado, entre otros puntos de la ciudad.

El uso de estas pistolas de juguete también ha generado preocupación en Santo Domingo. Residentes del sector Cancino Adentro denunciaron una creciente práctica entre menores de edad y adultos jóvenes que, encapuchados y portando estas pistolas, recorren las calles del lugar para enfrentarse entre sí como parte de lo que describen como un "nuevo entretenimiento".

Preocupación en la comunidad

De acuerdo con los comunitarios, los participantes se desplazan a alta velocidad a bordo de motocicletas y vehículos, cubiertos con capuchas y simulando operativos o persecuciones, lo que mantiene en zozobra a las familias del sector, especialmente durante las tardes y noches cuando las confrontaciones son más frecuentes.