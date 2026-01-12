Muere adolescente y otro joven resulta herido tras accidente de tránsito en El Seibo

Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras producirse un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona perdió la vida y otra resultó herida a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Manuela Díez Jiménez, en la provincia El Seibo.

La víctima mortal fue identificada como Jhon Kelly García de la Rosa, de 17 años de edad, quien falleció debido a los fuertes golpes recibidos tras el impacto.

Mientras tanto, el herido responde al nombre de Arturo Rafael Puello Núñez, de 18 años, quien fue trasladado de emergencia al hospital Teófilo Hernández, donde recibió atención médica.

Según las informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando ambos jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta y colisionaron con una camioneta.

Asistencia

Al lugar del accidente acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros de la Policía Nacional y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), entre otras autoridades.

Las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que los vehículos involucrados permanecen retenidos.