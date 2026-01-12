Policía Nacional captura prófugo con alerta roja en La Romana

El apresado será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, ante la jurisdicción correspondiente del municipio de Higüey, para los fines legales de lugar. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes sobre el apresamiento, en La Romana, de un hombre que era activamente buscado por las autoridades de la provincia La Altagracia.

El detenido fue identificado como Víctor Óscar Canelo de los Santos, residente en Verón–Punta Cana, quien, al ser depurado en los sistemas policiales, figuraba con alerta roja en condición de prófugo.

La institución indicó que en el apresamiento participaron miembros del equipo de la Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, en coordinación con la División de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, Canelo de los Santos era requerido por rebeldía; sin embargo, las autoridades no especificaron el motivo exacto por el cual era buscado por los organismos judiciales.

Justicia

El apresado será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, ante la jurisdicción correspondiente del municipio de Higüey, para los fines legales correspondientes.