Las autoridades localizaron este lunes lo que se presume una posible evidencia en el marco del operativo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad rural Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Los miembros de los organismos acordonaron un perímetro de varios metros dentro de una finca de cacao, próximo a la carretera, donde aparentemente fue hallado un objeto.

En el lugar se observa un objeto de color blanco, que aparenta ser una cortina, aunque hasta el momento no se ha confirmado su naturaleza ni su relación con la desaparición de la menor.

El área fue delimitada con cinta amarilla y permanece bajo custodia de varios agentes de la Policía Nacional, quienes se encuentran desplegados en el entorno para preservar la escena.

Te puede interesar Agentes del FBI se suman a la búsqueda de la niña Brianna Genao en Imbert

Búsqueda

El punto acordonado se encuentra en el extremo opuesto de donde se ha concentrado la mayor parte del operativo de búsqueda en los últimos días.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el hallazgo ni sobre los procedimientos que se estarán realizando en el lugar.

Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, permanece desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025.

Según versiones ofrecidas por familiares, la niña fue vista por última vez mientras jugaba en el patio de una vivienda de la comunidad.

Desde entonces, organismos de socorro, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen un amplio operativo en la zona para dar con su paradero.