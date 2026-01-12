Casos clave en los que se ha sabido que el FBI ha estado involucrado en las investigaciones en RD

La participación del FBI en investigaciones con componente dominicano ha aparecido en expedientes de extradición, apoyo forense, operaciones contra redes transnacionales de fraude y cooperación técnica en ciberseguridad y búsquedas. ( ARCHIVO )

Cuando las autoridades dominicanas pidieron apoyo al FBI para buscar a la niña Brianna Genao en Puerto Plata, activaron un mecanismo que ya se ha repetido en múltiples ocasiones: cada vez que un caso en República Dominicana se vuelve internacional —por víctimas, dinero, tecnología o prófugos— el FBI termina entrando en escena.

La participación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en investigaciones con componente dominicano ha aparecido, de forma pública, en expedientes de extradición, apoyo forense, operaciones contra redes transnacionales de fraude y cooperación técnica en ciberseguridad y búsquedas.

En la mayoría de los casos, el FBI actúa mediante su agregaduría legal (Legat) y coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional y otras agencias locales.

2001-2002 – Extradición de sospechosos del asesinato de un policía de NY (Caso Michael Buczek)

Contexto: En 1988, el policía neoyorquino Michael Buczek fue asesinado en Washington Heights (Nueva York) presuntamente por dos hombres de origen dominicano, quienes huyeron a la República Dominicana. Durante finales de los 90 e inicios de los 2000, las autoridades de EE. UU. buscaron a los sospechosos en territorio dominicano.

Participación del FBI: A través de su oficina de enlace (Legal Attaché) en Santo Domingo, el FBI colaboró estrechamente con la Policía Nacional dominicana para localizar y capturar a los sospechosos José Rafael "Felix" Fernández y Pablo Almonte Lluberes.

En 2001, Almonte fue arrestado en la República Dominicana y entregado a agentes estadounidenses; en 2002, Fernández también fue capturado y extraditado. Esta cooperación involucró asistencia en vigilancia, identificación y coordinación legal para la extradición.

Instituciones locales: Policía Nacional (PN), autoridades judiciales dominicanas (Suprema Corte de Justicia autorizando las extradiciones).

Resultado: Ambos sospechosos fueron extraditados a Nueva York para enfrentar cargos por homicidio. Décadas después del crimen original, fueron finalmente procesados; por ejemplo, en 2018 se informó que Almonte (47 años) y Fernández (53) resultaron condenados por su participación en el asesinato.

Este caso ejemplifica la cooperación de largo plazo entre el FBI y la PN para que criminales buscados internacionalmente enfrenten la justicia.

2016 – Caso Súper Tucanos (sobornos en compra de aviones militares)

Contexto: En 2016 estalló en República Dominicana un caso de corrupción conocido como "caso Súper Tucanos", relativo a sobornos pagados para la compra de ocho aviones militares Embraer EMB-314 Super Tucano.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra varios implicados (militares y exfuncionarios dominicanos) por presuntas coimas en ese contrato de 2008.

Participación del FBI: Ante la dimensión internacional del caso (involucrando a la empresa brasileña Embraer, investigada también en EE. UU. por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), la PGR solicitó apoyo técnico al FBI.

En octubre de 2016, una delegación de fiscales dominicanos viajó a Miami para sostener "reuniones de trabajo con el FBI" con el fin de avalizar pruebas y fortalecer la investigación del caso.

El FBI proporcionó asistencia forense y de análisis financiero, aprovechando información compartida por autoridades de EE. UU. y Brasil acerca de los sobornos.

Instituciones locales: Procuraduría General de la República (Ministerio Público), con apoyo de la Fiscalía Federal de EE. UU. y autoridades de Brasil.

Resultado: La colaboración internacional permitió robustecer el expediente acusatorio. En agosto de 2016 se impusieron medidas de coerción a cuatro imputados en Dominicana, y el caso fue declarado complejo.

Si bien el proceso enfrentó demoras y decisiones judiciales controvertidas, las evidencias recabadas contribuyeron a mantener vivas las acusaciones. En 2023, tribunales dominicanos anularon una sentencia absolutoria previa y ordenaron un nuevo juicio contra los implicados en el soborno de los Super Tucanos, continuando así la búsqueda de sanciones.

Este caso ilustró una cooperación anti-corrupción sin precedentes entre el FBI y el Ministerio Público dominicano, encaminada a que impere la ley y la justicia.

2018 – Operativo internacional contra narcotráfico y armas (Puerto Rico-RD-EE. UU.)

Contexto: A inicios de 2018 se ejecutó una gran operación contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de armas que operaba entre la República Dominicana, Puerto Rico y el territorio continental de EE. UU..

La investigación abarcaba delitos violentos, incluyendo la responsabilidad de esa red en alrededor de 30 asesinatos ligados al crimen organizado en Puerto Rico.

Participación del FBI: El FBI lideró la investigación internacional y coordinó un operativo simultáneo en varias jurisdicciones.

El 18 de enero de 2018, agentes del FBI, junto con el Departamento Antidrogas de EE. UU. (DEA), la Policía de Puerto Rico y otras agencias, lanzaron redadas que resultaron en 31 arrestos (principalmente en Puerto Rico y EEUU).

Asimismo, se emitieron órdenes de detención contra sospechosos localizados en los tres países, incluyendo al menos un objetivo en la República Dominicana. La participación del FBI incluyó apoyo de su oficina en San Juan y coordinación con sus homólogos en Santo Domingo para rastrear a integrantes de la red en territorio dominicano.

Instituciones locales: Aunque la mayoría de detenciones ocurrieron fuera de RD, la operación contó con la colaboración de la Policía Nacional dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para ubicar al miembro de la red residente en República Dominicana y compartir información de inteligencia.

El FBI actúa en RD a través de su Agregaduría Legal en la embajada.

Resultado: La red transnacional fue desarticulada en gran medida. Decenas de sus miembros enfrentaron cargos federales en Puerto Rico y EE. UU., incluyendo acusaciones por narcotráfico y violaciones a leyes de armas.

El éxito del operativo reflejó la efectividad de las fuerzas de tarea conjuntas: "En la operación participan agentes de la DEA, la Policía de Puerto Rico, el FBI y otras agencias federales". Este caso reforzó la cooperación FBI-RD en la lucha contra el narcotráfico internacional, combinando recursos para lograr arrestos coordinados en múltiples países.

2019 – Investigación de muertes de turistas estadounidenses en hoteles

Contexto: En 2019 se reportó una serie de muertes súbitas de turistas de nacionalidad estadounidense en resorts de República Dominicana, generando amplia atención mediática.

Entre ellas estuvieron los casos de Miranda Schaup-Werner (fallecida el 25 de mayo de 2019 en un hotel de La Romana) y de la pareja Edward Holmes y Cynthia Day (fallecidos cinco días después en un hotel de San Pedro de Macorís).

Ante especulaciones de posibles causas violentas o intoxicaciones (por ejemplo, alcohol adulterado), las autoridades dominicanas solicitaron asistencia de EE. UU. para esclarecer los hechos.

Participación del FBI: El FBI proporcionó apoyo forense y toxicológico a la investigación. A través de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo, se enviaron muestras de los fallecidos a laboratorios del FBI para análisis toxicológicos avanzados.

El 16 de septiembre de 2019, el FBI entregó a las autoridades dominicanas los resultados de dichas pruebas toxicológicas. Posteriormente, en octubre de 2019, se anunció que los análisis confirmaron que tres de los turistas estadounidenses murieron por causas naturales, principalmente insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, "consistentes con los hallazgos de las autoridades locales".

Es decir, no se hallaron indicios de envenenamiento ni de alcohol contaminado, desmontando teorías de crimen.

Instituciones locales:

Procuraduría General de la República (que dirigió la investigación en RD), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y Ministerio de Turismo, en coordinación con la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo.

La agregada de prensa de la embajada señaló que "las autoridades dominicanas lideran la investigación local y revisan los hallazgos del FBI" en conjunto.

Resultado: Los informes forenses del FBI coincidieron con las autopsias dominicanas, concluyendo que las muertes fueron por causas naturales. Esto aportó transparencia y calma ante la alarma pública: "Las pruebas de toxicología realizadas por el FBI han confirmado que tres turistas... fallecieron por causas naturales".

Las familias de las víctimas fueron notificadas de los resultados. Tras estas conclusiones, las autoridades dominicanas y estadounidenses reforzaron su cooperación en materia de seguridad turística y salud pública, y no se emitieron alertas de viaje adicionales.

Este caso ejemplificó el apoyo técnico-científico del FBI, mediante sus laboratorios, para resolver un asunto sensible que involucraba a ciudadanos estadounidenses en RD.

2019 – Captura del fugitivo José Armanda Betances (prófugo de un homicidio de 1990)

Contexto: José Armanda Betances (alias José Almando Betances Ureña), ciudadano dominicano, era buscado por un homicidio cometido en 1990 en Lowell, Massachusetts (EE. UU.). Betances presuntamente había disparado y matado a Andrew Alexander el 12 de mayo de 1990, escapando luego a la República Dominicana. Permaneció prófugo durante casi 30 años.

Participación del FBI: Agentes del FBI asignados a la División de Boston encabezaron la búsqueda internacional. Tras años de indagatorias, en enero de 2017 investigadores lograron ubicar a Betances en territorio dominicano.

En coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Estado, se preparó un expediente de extradición y se solicitó colaboración a las autoridades dominicanas.

Finalmente, el 12 de noviembre de 2019 Betances fue arrestado frente a su residencia en RD, con asistencia de la oficina legal del FBI en Santo Domingo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2020, agentes del FBI de Boston junto a un oficial de la Policía de Lowell escoltaron a Betances en un vuelo desde Santo Domingo hasta Boston, concretando su extradición.

Instituciones locales: Policía Nacional dominicana y Procuraduría General, que cooperaron en la detención y trámite judicial (la Suprema Corte de Justicia dominicana emitió la orden de arresto con fines de extradición). La coordinación se realizó a través de la Agregaduría Legal del FBI en Santo Domingo y del Departamento de Estado de EE. UU.

Resultado: Betances fue entregado a las autoridades estadounidenses para ser procesado por asesinato.

Su captura, tras casi tres décadas prófugo, fue celebrada por las agencias involucradas: "Con la ayuda de nuestra oficina legat en Santo Domingo, Betances fue arrestado... Esperamos que este arresto traiga cierto grado de cierre para la familia de la víctima", declaró el agente especial a cargo del FBI Boston.

Este caso demostró la perseverancia y cooperación bilateral en

de fugitivos: "No importa dónde se oculten o cuánto tiempo huyan, nuestros investigadores los rastrearán y llevarán ante la justicia" enfatizó el FBI. Betances enfrentó su juicio en Massachusetts en 2020, garantizando finalmente que rindiera cuentas por el crimen de 1990.

2022 – Operación Discovery 1.0 (Desmantelamiento de red de fraude y lavado de activos)

Contexto: A partir de 2021-2022, las autoridades detectaron en República Dominicana la operación de varias redes de ciberdelincuencia dedicadas a estafar a ciudadanos en EE. UU., particularmente mediante el "fraude de los abuelos" (Grandparent scam).

Estas bandas operaban call centers ilegales desde ciudades dominicanas (Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, La Vega), suplantando identidades para extorsionar principalmente a adultos mayores estadounidenses, a quienes engañaban haciéndose pasar por nietos en aprietos legales o agentes del orden que requerían pagos inmediatos.

Las ganancias eran blanqueadas en el país.

Participación del FBI: En estrecha coordinación con el Ministerio Público dominicano, el FBI (a través de su División en Cyber y agentes de campo) brindó apoyo de investigación e inteligencia para ubicar y recopilar pruebas contra la red.

Esto incluyó seguimiento conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) durante más de un año.

La primera fase, llamada Operación Discovery 1.0, se ejecutó en marzo de 2022 con un amplio operativo simultáneo: más de 50 fiscales dominicanos y unidades élite de la Policía Nacional allanaron decenas de locales en Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo y La Vega.

En paralelo, agentes estadounidenses monitoreaban la información para posibles vinculados en EE. UU. El resultado inicial fue 39 personas arrestadas en RD y la incautación de 30 vehículos de lujo, más de 300 equipos electrónicos, armas de alto calibre y otras evidencias.

Durante los allanamientos, se confirmó que los estafadores usaban incluso la identidad del FBI para amenazar a las víctimas – las llamadas telefónicas a veces simulaban ser de agentes del FBI exigiendo pagos por falsos problemas legales.

La cooperación permitió vincular las denuncias recibidas en EE. UU. con los centros de llamadas en RD, consolidando el caso.

Instituciones locales: Ministerio Público (Procuraduría General, específicamente la Dirección General de Persecución), unidades DICAT y Dicrim de la Policía Nacional, y apoyo de HSI y el FBI desde EE. UU.

Resultado: La Operación Discovery 1.0 desmanteló la primera red y fue declarada caso complejo por la magnitud de evidencia y acusados.

En junio de 2023, la Fiscalía de Santiago presentó acusación formal contra 46 personas y 5 empresas vinculadas a esta red. Paralelamente, las autoridades estadounidenses avanzaron con sus propias acusaciones: en abril de 2024, la Fiscalía Federal en Nueva Jersey imputó a 16 personas (11 dominicanos) por este esquema masivo de estafa a ancianos.

La cooperación FBI-RD en esta operación sentó las bases para fases subsiguientes al descubrir que parte de la estructura criminal intentó reorganizarse tras los primeros arrestos.

2022 – Repatriación de piezas taínas incautadas (Operación "Miller")

Contexto: Más allá de casos criminales, el FBI también ha apoyado a República Dominicana en la protección de su patrimonio cultural.

En 2014, el FBI condujo en EE.UU. la Operación Miller, la mayor redada contra delitos de arte en su historia, incautando más de 7,000 artefactos en la colección privada de un individuo (Donald Miller) en Indiana. Entre los objetos confiscados había 21 piezas arqueológicas taínas originarias de la República Dominicana.

Participación del FBI: A través de su Equipo de Delitos de Arte, el FBI identificó, custodió y autenticó las piezas precolombinas dominicanas halladas en la colección de Miller. Posteriormente, coordinó con el Departamento de Estado y el Museo del FBI la repatriación de estos bienes culturales.

El 13 de diciembre de 2022, en un acto oficial en Santo Domingo, funcionarios de la Embajada de EE. UU. (encabezados por el encargado de negocios Robert W. Thomas) entregaron al gobierno dominicano las 21 piezas taínas recuperadas por el FBI.

Instituciones locales: Ministerio de Cultura de RD (la ministra Milagros Germán recibió los artefactos) y Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Embajada de EE.UU..

Resultado: Las piezas –algunas con miles de años de antigüedad– fueron reintegradas al patrimonio nacional dominicano. "Estados Unidos entregó... 21 objetos que datan de la era precolombina y que fueron llevados de manera ilegal hace años", reportó la prensa. La devolución reafirmó el compromiso compartido contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

El FBI ha realizado múltiples repatriaciones similares a países amigos; en este caso, la cooperación permitió que objetos taínos, incautados en 2014, retornaran a República Dominicana para su preservación y exhibición legítima.

2023 – Operación Discovery 2.0 (segunda fase contra fraude tipo "estafa de los abuelos")

Contexto: Pese al golpe dado en 2022, investigaciones posteriores revelaron que parte de la red de estafas a envejecientes había reanudado operaciones con nuevos call centers y cómplices. A mediados de 2023, la Procuraduría dominicana y sus aliados estadounidenses detectaron la reactivación de las estafas transnacionales.

Participación del FBI: Continuando el esfuerzo conjunto, se lanzó en agosto de 2023 la Operación Discovery 2.0, nuevamente con seguimiento conjunto por más de un año entre autoridades dominicanas y HSI Nueva York, además del apoyo especializado del FBI en materia de ciberdelitos.

En este operativo, más de 20 fiscales y 200 agentes policiales dominicanos realizaron 15 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, mientras el FBI aportó inteligencia sobre las conexiones con víctimas en EE.UU.

La acción permitió arrestar a más de 20 personas y desmantelar tres centros de llamadas que operaban bajo fachadas de negocios legítimos. Se confiscaron numerosos equipos de comunicación, vehículos, joyas, dinero en efectivo y armas.

Instituciones locales: Procuraduría General (Fiscalía de Santiago encabezando), Policía Nacional (Dicat, etc.), con HSI y FBI coordinando desde EE.UU.

Resultado: La fase 2.0 consolidó las pruebas de que la estructura criminal persistía, y se sumaron nuevos imputados.

A finales de 2023, el Ministerio Público acusó formalmente a 21 personas adicionales por estafar a cientos de adultos mayores. En EE. UU., los fiscales federales integraron la evidencia dominicana para fortalecer sus cargos relacionados al Grandparent Scam.

Esta operación demostró la colaboración sostenida FBI-RD para enfrentar un delito complejo de alcance binacional, asegurando que incluso si la red intentaba mutar o trasladarse, sería nuevamente golpeada.

2024 – Ataque cibernético a la cuenta del presidente Abinader en X (Twitter)

Contexto: En mayo de 2024, la cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) del presidente dominicano Luis Abinader fue hackeada por actores desconocidos.

Los intrusos publicaron mensajes no autorizados en el perfil del mandatario, generando preocupación de un posible acceso malicioso a comunicaciones oficiales. El gobierno dominicano anunció de inmediato acciones para investigar el origen del ataque cibernético.

Participación del FBI: El vocero de la Presidencia dominicana, Homero Figueroa, informó que el gobierno estaba trabajando con el FBI de Estados Unidos y con el equipo de seguridad de la plataforma X para resolver el incidente.

La asistencia del FBI en este caso consistió en apoyo técnico en ciberinvestigación, aprovechando su experiencia en rastreo de hackers internacionales.

Específicamente, agentes especializados en delitos informáticos colaboraron para identificar la posible procedencia de la intrusión y las tácticas empleadas, probablemente mediante la Oficina Regional del FBI para el Caribe (con sede en San Juan) y su enlace en Santo Domingo.

Instituciones locales: Ministerio de la Presidencia (Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental), Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) dominicano, trabajando junto al FBI y a la empresa X (Twitter) para la recuperación de la cuenta.

Resultado: Al 18 de mayo de 2024, aún no se había determinado el origen del hackeo, pero se continuaba la investigación exhaustiva con la ayuda estadounidense. El gobierno aseguró que mantendría al público informado y reforzaría la seguridad de sus comunicaciones digitales.

Este episodio subrayó la importancia de la cooperación en ciberdelitos: incluso a nivel del más alto cargo del país, se recurre al apoyo del FBI para contrarrestar amenazas cibernéticas transnacionales que puedan involucrar infraestructuras o actores fuera de RD.

2025 – Operación Discovery 3.0 (tercera fase contra red internacional de estafas)

Contexto: Las autoridades dominicanas mantuvieron una postura agresiva contra las estafas tipo "abuelos". En 2025 detectaron la formación de una nueva célula de la red criminal, que continuaba operando call centers fraudulentos orientados a víctimas estadounidenses de tercera edad. Se planificó así una tercera incursión para desarticular por completo esta actividad ilícita.

Participación del FBI: El 12 de agosto de 2025 se ejecutó la Operación Discovery 3.0 en la República Dominicana, nuevamente con un amplio despliegue coordinado con el FBI.

Participaron 50 fiscales dominicanos y 375 agentes policiales, efectuando 34 allanamientos simultáneos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. En paralelo, agentes del FBI realizaron operativos sincronizados en varios estados de EE. UU. (California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri) para capturar a cómplices y asegurar evidencia digital.

Esta acción conjunta permitió arrestar a 9 personas en RD, incluyendo a los cabecillas de la red (Oscar M. Castaños García, Edward J. Puello García, Joel de la Cruz, Gerardo H. Núñez, entre otros). De los detenidos, cuatro tenían solicitudes de extradición inmediata a EE.UU. por cargos de fraude electrónico y lavado de activos