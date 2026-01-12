Aseguran que "cortina" hallada en finca no estaba en el lugar durante primeras búsquedas de Brianna

Autoridades acordonan área en finca de cacao por posible hallazgo vinculado a la niña Brianna Genao ( ANEUDY TAVÁREZ )

Comunitarios que participaron en las labores iniciales de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, aseguraron que la “cortina” blanca hallada este lunes en una finca de cacao de la comunidad Barrero, en Imbert, no se encontraba en ese lugar durante los primeros días del operativo.

Según relataron, la zona fue “peinada” exhaustivamente por residentes, sin que se encontrara ningún objeto similar.

José Ramón Cabrera, uno de los comunitarios que colaboró desde el inicio, aseguró que los residentes se movilizaron de inmediato y recorrieron toda la zona, incluida la finca donde posteriormente fue hallada la tela.

La cortina fue retirada del lugar por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes la trasladaron para fines de análisis como parte del proceso investigativo.

Otro comunitario, identificado como Antonio Valentino, alias Petán, también consideró extraño el hallazgo.

“Yo mismo recorrí ese cacaotal y no encontré nada”, señaló.

A doce días de la desaparición de Brianna Genao Rosario, ocurrida el 31 de diciembre de 2025, las autoridades mantienen un marcado hermetismo en torno a la investigación y a los trabajos de búsqueda, que continúan en Barrero, municipio de Imbert.

El perímetro donde se concentran las labores permanece restringido exclusivamente para miembros de los organismos castrenses y de socorro.

Una fuente indicó que las autoridades enfocan la búsqueda en el entorno donde fue hallada una sandalia de la menor durante las primeras horas del operativo, zona que conduce a un río.

Sospechosos

Por el caso, los hermanos Rafael Rosario Núñez, conocido como Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, tíos abuelos de la niña, fueron detenidos tras alegadas confesiones en las que habrían admitido la desaparición y un supuesto asesinato de la menor, indicando que la enterraron.

Sin embargo, pese a esas declaraciones, hasta el momento no han sido sometidos a la justicia por el Ministerio Público.

Al momento de su detención, comunitarios y una persona que se identificó como su representante legal denunciaron que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Esta versión no ha sido desmentida por las autoridades.

Mientras avanzan los días, la incertidumbre y la tensión crecen en la comunidad, que continúa a la espera de respuestas sobre el paradero de la niña.

Leer más Agentes del FBI se suman a la búsqueda de la niña Brianna Genao en Imbert