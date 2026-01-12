A 18 días del homicidio de joven santiaguero a manos de agentes policiales todavía no hay imputados

Comunitarios de La Ceibita de Pekín protestan en Santiago para exigir justicia por la muerte del joven Miguel Ángel Miranda Flete, ocurrida durante una intervención policial en una fiesta callejera. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Decenas de comunitarios del sector La Ceibita de Pekín, al sur de la provincia Santiago, realizaron este lunes una manifestación para exigir justicia por la muerte de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven de 23 años que falleció tras ser herido de bala durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera.

Zoila Jorge, pareja del fallecido, denunció que el uso de la fuerza fue desproporcionado e injustificado.

"No fue un delincuente, fue un muchacho de trabajo que mataron. Ese disparo no era necesario y no puede quedar impune", expresó visiblemente afectada.

Aseguró que su compañero era un joven trabajador que se levantaba diariamente a las cinco de la mañana para buscar el pan de alimentar a sus hijos. La pareja procreó dos niños, de uno y cuatro años de edad.

De su lado, Kairy Núñez, tío del joven, relató que el agente disparó sin que él hiciera nada, cruzando la calle.

"Exigimos que presenten al responsable y que pague por lo que hizo", manifestó.

Los comunitarios también reclamaron que las autoridades identifiquen y presenten ante la justicia no solo al agente que disparó, sino a todos los policías que participaron en el operativo.

La diputada de Santiago, Dilenia Santos, quien estuvo presente en la manifestación, calificó el hecho como un crimen que no puede quedar impune.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/whatsapp-image-2026-01-12-at-104210-am-a336d439.jpeg Kairy Núñez, tío de Miguel Ángel Miranda Flete, participa en la protesta vistiendo un t-shirt con la imagen del joven fallecido, en demanda de justicia por su muerte durante una intervención policial en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

"No fue un error, fue la pérdida de una vida humana. La comunidad necesita explicaciones y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables", externó.

Los manifestantes denunciaron, además, supuestos intentos de silenciar a los familiares y exigieron que el Ministerio Público muestre avances claros en la investigación, así como las grabaciones de cámaras que permitan identificar al autor del disparo.

Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ministerio Público no han ofrecido una versión oficial detallada sobre el caso.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del jueves 25 de diciembre, mientras se desarrollaba una celebración en la vía pública. Miranda Flete resultó gravemente herido y permaneció ingresado en un centro de salud privado, donde falleció el 29 de diciembre.

Según testigos, los agentes policiales llegaron al lugar de manera agresiva, propinando golpes a los presentes y derribando cajas de cervezas que se encontraban en el entorno.

En medio de la intervención, uno de los uniformados habría realizado el disparo que impactó al joven.