La tasa de homicidios cerró en 8.15 en 2025, según Interior y Policía

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la rueda de prensa de la reunión de Seguridad Ciudadana del 12 de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que los datos preliminares de la Fuerza de Tarea Conjunta revelan que la tasa de homicidios acumulada de la República Dominicana al cierre de 2025 se ubicó en 8.15 por cada 100,000 habitantes.

La funcionaria explicó que la cifra corresponde al término del pasado 31 de diciembre y está sujeta a ajustes técnicos, debido a casos que "aún permanecen bajo investigación" o a personas heridas cuyo desenlace podría modificar la estadística final.

Esta tasa representa una disminución de 1.46 puntos en comparación con 2024, cuando los homicidios se situaron en 9.61 por cada 100,000 habitantes.

"Definitivamente esto es un dato histórico en materia de seguridad ciudadana, pero, como siempre decimos, para nosotros un homicidio, un acto de delincuencia, una riña que derive en que una persona pierda la vida es un hecho que nos compete a todos y que nos duele, porque una familia dominicana está sufriendo la pérdida de un ser querido", manifestó.

En ese sentido, Raful informó que durante 2025 la Policía Nacional logró sacar de circulación más de 6,500 armas ilegales. Según los registros oficiales, este tipo de armas ilícitas está presente en aproximadamente el 70 % de los homicidios y de las personas heridas en el país.

La ministra adelantó que para 2026 se duplicarán los esfuerzos contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas, como parte de una estrategia integral de prevención del delito.

Homicidios en enero A pesar de la disminución en la tasa acumulada de homicidios en 2025, la ministra señaló que, "como ocurre tradicionalmente", el mes de enero presenta un aumento en este indicador debido a la dinámica social asociada a las festividades de fin de año. En ese sentido, indicó que del 1 al 12 de enero de 2026 la tasa preliminar se sitúa en 9.4.

Más de 9,400 personas arrestadas por violencia de género en 2025

De acuerdo con los datos ofrecidos en la reunión de Seguridad Ciudadana, 9,420 personas fueron arrestadas por violencia de género, durante 2025.

En ese período, la Policía Nacional recibió 11,142 órdenes de arresto, de las cuales fueron ejecutadas 9,420, lo que representa un 85 % de efectividad.

Según lo expuesto, la estrategia se sustenta en un modelo de gestión basado en el seguimiento, monitoreo e identificación anticipada de agresores, con énfasis en la operatividad policial y la investigación, elementos clave para reducir la reincidencia y prevenir hechos de mayor gravedad.

Las autoridades subrayan que, aunque los resultados muestran avances importantes, cada caso de violencia de género representa una situación de alto impacto social y humano, por lo que el objetivo sigue siendo elevar los niveles de ejecución de órdenes y reforzar las acciones preventivas y de protección a las víctimas.

Áreas priorizadas en materia de seguridad para 2026

Raful informó que para 2026 el Gobierno concentrará sus esfuerzos en las siguientes áreas estratégicas:

Desmantelamiento de estructuras de crimen organizado , mediante el fortalecimiento de las labores de inteligencia y la persecución penal coordinada.

, mediante el fortalecimiento de las labores de y la coordinada. Protección integral de niños, niñas y adolescentes , tanto en su condición de víctimas como de posibles infractores.

, tanto en su condición de como de posibles infractores. Lucha contra el microtráfico , considerado el principal motor económico de la delincuencia barrial , con operativos conjuntos entre la Policía Nacional , la DNCD y el Ministerio Público.

, considerado el principal motor económico de la , con entre la , la DNCD y el Ministerio Público. Control de mercados ilícitos , especialmente los vinculados al robo y reventa de celulares, motores y metales, apoyado en herramientas tecnológicas y alianzas público-privadas .

, especialmente los vinculados al de celulares, motores y metales, apoyado en herramientas tecnológicas y . Fortalecimiento del orden público y la convivencia ciudadana , con énfasis en la prevención , la reducción de la conflictividad social y la contaminación sónica.

y la , con énfasis en la , la reducción de la conflictividad social y la contaminación sónica. Prevención y atención de la violencia de género , mediante la ejecución de órdenes de arresto, el fortalecimiento de la Dirección Especializada y la expansión de la estrategia Puntos Vida .

, mediante la ejecución de órdenes de arresto, el fortalecimiento de la Dirección Especializada y la expansión de la estrategia . Seguridad vial , con operativos interinstitucionales para reducir los accidentes de tránsito y la letalidad en las principales vías del país.

, con para reducir los y la letalidad en las principales vías del país. Intervenciones territoriales focalizadas, orientadas a recuperar espacios comunitarios y reducir la criminalidad en zonas priorizadas.

