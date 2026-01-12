Tres personas heridas tras tiroteo en establecimiento comercial de Verón–Punta Cana

El establecimiento comercial chino Long, ubicado en la avenida Barceló, en el distrito municipal Verón–Punta Cana, donde ocurrió el suceso. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres personas resultaron heridas la tarde de este lunes durante un tiroteo registrado en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Barceló, en el distrito municipal Verón–Punta Cana, hecho que generó pánico entre empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

La presunta agresora fue identificada como Natalia Benjamín. Entre los heridos figura la joven Mayloveda Pierre, de 23 años, de nacionalidad haitiana, quien fue trasladada al Hospital General de Verón–Punta Cana en una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo con el informe médico, Pierre presenta una herida de arma de fuego en la región anterior del cuello, con salida por el hemitórax superior izquierdo, producto del conflicto originado en la referida tienda.

En el incidente, registrado en el establecimiento comercial Long, resultaron heridos Dorcelly Celimat, trabajador temporal, y Carmela Bello Raúl. Según el reporte, Bello Raúl sufrió una herida de bala en el brazo derecho, mientras que Celimat presentó una herida en la pierna izquierda, ambas de entrada sin salida.

Origen y consecuencias del incidente

Una riña entre empleadas habría sido el detonante del tiroteo ocurrido en la tienda de origen chino.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo luego de una discusión que escaló a una confrontación física entre trabajadoras del establecimiento.

En medio de la riña, una de las involucradas habría tomado el arma de reglamento del agente de seguridad y efectuado varios disparos dentro del local.

Además del personal del Sistema 9-1-1, miembros de la Cruz Roja Dominicana brindaron asistencia en el lugar, colaborando con la atención inicial de los afectados antes de su traslado a centros de salud.