Dos personas, incluyendo un menor, apresadas por el robo de una motocicleta en La Romana

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Recuperación de Vehículos Robados), en coordinación con el equipo de operaciones de la Subdirección Regional Este de Investigaciones, apresaron a dos personas y recuperaron una motocicleta que había sido robada, durante un operativo realizado en La Romana.

Uno de los detenidos fue identificado como Jorge José Manuel Smith, alias "Jorge La Fama", de 19 años, quien no portaba documentos de identidad al momento de su arresto. El segundo es un menor de 17 años.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los prevenidos fueron arrestados en la calle Sagrario Díaz, próximo a los rieles del sector San Carlos, luego de que personas en proceso de identificación contactaran telefónicamente al denunciante Julio César Gómez Carly, exigiéndole la suma de 14,000 pesos a cambio de la devolución de su motocicleta.

Detalles del robo y recuperación

El vehículo había sido sustraído a punta de arma de fuego en el sector Villa Verde, en La Romana. Se trata de una motocicleta marca Nipponia, modelo Brío 110, color negro.

Durante el hecho, ocurrido la noche del 07 de enero de 2026, el denunciante fue interceptado por varios individuos, uno de los cuales, identificado como "La Fama", realizó un disparo durante el asalto. En la operación también fue ocupada una pistola de hidrogel, según establecen las autoridades.

La Policía en su informe precisó que Jorge José Manuel Smith era activamente buscado por la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), debido a que reposan en su contra varias órdenes de arresto.

Proceso judicial

Los detenidos, junto a las evidencias ocupadas, serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.