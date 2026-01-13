Policía apresa a dos hombres acusados de extorsión a comerciantes en Bonao

La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de dos hombres acusados de extorsionar a comerciantes ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de dos hombres acusados de extorsionar a comerciantes, en un hecho ocurrido en la localidad de Arroyo Toro, en Bonao.

Los detenidos fueron identificados como Franklin Ignacio Ramos Candelario, de 49 años, y Abelito Demetrio Rosario Hernández, de 60, quienes fueron arrestados mientras se desplazaban a bordo de un vehículo marca Kia K5 en esa comunidad.

Según denunciaron varios comerciantes, ambos individuos se encontraban extorsionando a colmaderos del sector.

Los detenidos

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los afectados, los detenidos exigían dinero de manera reiterada a los comerciantes a cambio de no causarles inconvenientes.

Tanto los detenidos como el vehículo ocupado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.