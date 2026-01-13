La Policía mata a un mecánico en Santiago; familiares afirman que se trató de una ejecución

El occiso fue identificado como José Adames, conocido como "Juan", de 51 años de edad. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional mataron a un mecánico durante un presunto intercambio de disparos, ocurrido la noche del lunes, al oeste de la provincia Santiago.

El occiso fue identificado como José Adames, conocido como "Juan", de 51 años de edad.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hoy fallecido fue abatido durante un operativo realizado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Brisa del Canal, en las inmediaciones del canal de riego Ulises Francisco Espaillat (UFE).

La institución explicó que los agentes respondieron una agresión a tiros del hoy fallecido, quien era señalado como presunto comprador de motocicletas robadas.

Denuncias de ejecución por parte de familiares

Sin embargo, familiares del fallecido rechazan la versión oficial. Según denuncian, se trató de una ejecución.

Relatan que alrededor de las 10:00 de la noche Adames recibió una llamada telefónica para concretar un negocio relacionado con una motocicleta.

Según sus parientes, al llegar al lugar fue acribillado por agentes policiales.

Afirman que al mecánico le habrían tendido una emboscada.

Sostienen además que la Policía le habría armado un expediente para justificar el hecho.

El cuerpo de José Adames fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.