Técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se integrarán a partir de este miércoles a las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde la tarde del 31 de diciembre.

La información fue ofrecida este martes por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, quien explicó que la participación del FBI incluirá personal especializado y un canino experto en búsqueda, entrenado para este tipo de situaciones.

Pesqueira señaló que la búsqueda se realiza a través de una fuerza de tarea conjunta, conformada por miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.

"Todos estamos aunando esfuerzos en busca de este gran objetivo, que es localizar a esta jovencita, a esta niña de apenas 3 años", expresó el portavoz policial.

Sin detalles concluyentes

Indicó que actualmente más de 100 personas participan directamente en las labores de rastreo en la zona, mientras que otros equipos trabajan en áreas investigativas, tecnológicas y de análisis, junto a fiscales del Ministerio Público.

Aclaró que por tratarse de una investigación en curso no se pueden ofrecer detalles concluyentes.

No obstante, confirmó que el lunes fue encontrado un pedazo de tela, que podría corresponder a una sábana o cortina, el cual fue enviado al Inacif para los análisis de rigor.

Pesqueira aseguró que las autoridades no cesarán la búsqueda "ni un solo minuto".

Garantizó que el personal será redistribuido en distintas áreas para continuar peinando toda la zona.