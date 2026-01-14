Accidente en Dajabón deja un militar muerto y otro herido

La información fue ofrecida por el Ejército. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en la provincia Dajabón dejó como saldo un militar fallecido y otro herido, informó el Ejército de República Dominicana.

El hecho se produjo cuando el vehículo en el que se desplazaban un sargento y un cabo del Ejército se deslizó mientras transitaba por la carretera San José.

El automóvil era conducido por el sargento Gabriel Reyes Ferrera, quien iba acompañado del cabo Florián Novas, ambos miembros de la institución castrense.

Como consecuencia del accidente, el cabo Florián Novas falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital de Santiago Rodríguez, debido a un trauma craneal y un trauma torácico, según el diagnóstico médico.

En tanto, el sargento Reyes Ferrera resultó con una fractura en la pierna derecha y fue atendido en el Hospital de Partido, en la provincia Dajabón.

Persecución

De acuerdo con los informes, los militares se accidentaron mientras perseguían un vehículo que presuntamente transportaba extranjeros indocumentados en la comunidad Aminilla, municipio Partido.

El Ejército de República Dominicana expresó su pesar por el fallecimiento del alistado y manifestó su solidaridad con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del militar fallecido, además de reiterar su acompañamiento institucional a la familia en este momento difícil.