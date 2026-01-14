Desaparición de la niña Brianna: miembros del FBI llegan a Puerto Plata y amplían rango de búsqueda

Miembros del FBI, la Policía Nacional y el Ministerio Público amplían la zona de búsqueda de la niña Brianna Genao en la comunidad Barrero, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Los miembros y técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegaron este miércoles a la comunidad Barrero, en Puerto Plata, para continuar con la búsqueda de la niña Brianna Genao, quien está desaparecida desde el 31 de diciembre.

Los agentes del FBI, en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, ampliaron el rango de búsqueda en alrededor de dos kilómetros más de lo que originalmente habían establecido las autoridades dominicanas.

Los agentes del FBI llegaron en varias yipetas a la comunidad alrededor de las 9:50 de la mañana, acompañados de Wilson Camacho, el director de Persecución de la Procuraduría General de la República.

Según el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, la ampliación del rango de búsqueda obedece a la integración de caninos adiestrados que deben tener “la mayor libertad para poder hacer el trabajo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-14-at-121942-pm-c0e8efb0.jpeg Fotografía cedida por la Policía Nacional de una de las unidades caninas del FBI incorporada a la búsqueda de la niña Brianna Geano, en la provincia Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

“El objetivo es que haya la menor interrupción posible. Tan pronto concluya esta parte, esa fase, van a estar en la parte habitual”, sostuvo Pesqueira.

La desaparición

Más de 100 personas participan directamente en las labores de rastreo en la zona, mientras que otros equipos trabajan en áreas investigativas, tecnológicas y de análisis, junto a fiscales del Ministerio Público.