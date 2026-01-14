Aplazan revisión de medidas de coerción contra agentes implicados en masacre de La Barranquita

Los abogados de la defensa explicaron que el aplazamiento fue solicitado para garantizar el derecho de los imputados a estar presentes en todas las etapas del proceso judicial. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a varios agentes de la Policía Nacional implicados en la masacre de La Barranquita, en Santiago, fue aplazada este miércoles para el próximo 4 de febrero.

La audiencia estaba pautada para este día en el Palacio de Justicia de Santiago. Sin embargo, los agentes recluidos en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo no fueron conducidos al tribunal, lo que motivó el aplazamiento del conocimiento del proceso.

A la salida de la sala de audiencias, abogados de la defensa explicaron que el aplazamiento fue solicitado para garantizar el derecho de los imputados a estar presentes en todas las etapas del proceso judicial.

"Es un derecho que le asiste a los imputados conocer de primera mano el desarrollo de su proceso", señaló Juan Carlos Báez Peralta, defensa de uno de los imputados.

El abogado Bienvenido Martínez Paulino, representante legal de otro de los implicados, indicó que su cliente desea estar presente en la revisión de la medida de coerción.

Medidas de coerción impuestas a los agentes

"Por esa razón, se decidió posponer la audiencia hasta que sean trasladados desde el centro donde cumplen prisión preventiva", expresó el jurista.

En este caso, el tribunal había impuesto prisión preventiva al raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación.

Asimismo, se dictó una garantía económica de un millón de pesos, mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica contra los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; así como el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.