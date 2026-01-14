Mientras avanza la búsqueda de la niña Brianna Genao, de quien se desconoce su paradero desde el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad Barrero, provincia Puerto Plata, la familia del niño Roldanis Calderón, desaparecido desde marzo del mismo año en Jarabacoa, acudió este miércoles a la zona donde trabajan las autoridades para expresar su inconformidad por el manejo del caso de su hijo.

Las labores de búsqueda de Brianna fueron intensificadas por las autoridades y ahora cuentan con apoyo internacional de técnicos y unidades caninas del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En ese sentido, Efraín Calderón, padre de Roldanis Calderón, quien desapareció el 30 de marzo de 2025 en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega, acudió al lugar donde se busca a Brianna para manifestar su frustración.

Calderón aseguró que acudió al área porque no ha recibido información concreta de las autoridades sobre el caso de su hijo y ve con preocupación que ahora el FBI esté presente en la investigación de Brianna, pero no ocurrió lo mismo cuando desapareció Roldanis.

"Estamos aquí porque entendemos que las autoridades hasta este momento no han dicho nada de este caso de nosotros. Con tanta información, no se ve ningún avance. Entonces, si el FBI está aquí entendemos que quizás fue Dios que mandó eso para acá porque en el caso de nosotros no hicieron nada", declaró Efraín, decepcionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-14-at-124626-pm-3975cf41.jpeg La madre de Roldanis Calderón ofrece declaraciones a la prensa, visiblemente afectada, mientras reclama mayor atención de las autoridades al caso de su hijo desaparecido. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En su intervención ante la prensa, el padre reclamó que no se haya contactado a su familia oficialmente tras conocerse la llegada del FBI y destacó que difícilmente ven un avance real en la investigación del paradero de su hijo.

Además, expresó su deseo de que el FBI pueda contactarlos directamente para aportar información que, según él, posee, aunque no quiso detallar en qué consiste, y que cree podría ayudar a esclarecer lo ocurrido con Roldanis.

"Nosotros necesitamos también la ayuda del FBI, quizás con las informaciones que nosotros manejamos pueda salir algo de ahí", expresó.

Cuando se le preguntó si alguna autoridad dominicana había contactado a su familia para facilitarles llegar hasta donde se desarrollan las labores de búsqueda en Puerto Plata, Calderón dijo que no, y que se encuentran allí "por la preocupación" y por ver que en el caso de Brianna "se está haciendo algo diferente".

Reiteró que en el caso de Roldanis "nunca hicieron el intento de traer el FBI" y que todavía no les han dicho si su caso está abierto o cerrado.

Casi 10 meses desaparecido

Roldanis Calderón, de tres años, desapareció el 30 de marzo de 2025 en la comunidad de Los Tablones, distrito municipal de Manabao, Jarabacoa, mientras jugaba cerca de su casa.

Desde entonces, las autoridades llevaron a cabo amplios operativos de búsqueda que incluyeron drones, perros entrenados y rastreos por terreno difícil bajo diversas hipótesis, como rapto o caída a un río, sin resultados concluyentes hasta la fecha.

La búsqueda de Brianna

En el caso de Brianna Genao, la menor fue vista por última vez el 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, en Imbert, donde se ha mantenido una amplia operación de rastreo con drones, perros y búsqueda terrestre y aérea.

Las autoridades dominicanas han decidido ampliar el perímetro de búsqueda, coordinar las labores con presencia de técnicos del FBI e INL y mantener un canal de información oficial para evitar versiones erróneas.