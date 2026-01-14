Pese al apoyo internacional y mayor despliegue, se cumplen dos semanas sin rastro de Brianna

Parte del equipo que rastreaba a Brianna se retiró alrededor de las 4:00 de la tarde, pero otros se mantuvieron ( LUDUIS TAPIA )

La búsqueda de la niña Brianna Genao cumple este miércoles dos semanas sin que las autoridades hayan reportado hallazgos que permitan determinar su paradero, pese al reforzamiento del operativo con apoyo internacional y la ampliación del perímetro de rastreo en la localidad de Barrero, en Puerto Plata.

Así lo confirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien detalló que durante la jornada de este miércoles se desplegó un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, con la integración de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, equipos técnicos y una unidad canina especializada en rastreo.

"Se ha mantenido todo el empeño en la búsqueda de la niña Brianna Genao", dijo.

"Como ustedes han podido ver, varios equipos del Ministerio Público y de la Policía Nacional agotaron una jornada extensa de trabajo, con el apoyo de agentes del FBI, técnicos y una unidad canina", sostuvo Pesqueira ante la prensa apostada en la zona.

Aunque las labores continuaron en el área, varias unidades de la Defensa Civil, de la Policía Nacional y del Ejército se retiraron del lugar alrededor de las 4:00 de la tarde, mientras que otras permanecieron apostadas en la zona de búsqueda.

El vocero explicó que los trabajos no solo continuaron, sino que se ampliaron hacia nuevas áreas, incluyendo zonas que ya estaban bajo observación.

En horas de la mañana, Pesqueira había confirmado que el perímetro de búsqueda se amplió a aproximadamente dos kilómetros más allá del lugar original donde se rastrea a la menor.

Según indicó, esta decisión respondió al procedimiento habitual del operativo y a la integración de las unidades caninas, que requerían mayor espacio para el rastreo.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. (LUDUIS TAPIA)

Mareo de un agente

Durante la jornada también se registró un incidente de salud que involucró a un integrante del equipo de búsqueda del FBI.

Pesqueira confirmó que el agente, a quien no identificó, presentó un mareo y fue atendido de inmediato en el lugar, aunque evitó ofrecer mayores detalles médicos.

"Un personal que está integrado a la búsqueda de la jovencita tuvo una situación que fue atendida inmediatamente en el lugar. Se trata de una situación de salud, un mareo hasta ahora, pero no puedo dar un diagnóstico porque no lo tengo", precisó.

Al ser preguntado sobre el protocolo de búsqueda, que cumplirá 15 días este jueves, el vocero policial aseguró que las labores continuarán, dejando claro que el operativo no se detendrá automáticamente al cumplirse ese plazo.

"Nosotros continuamos mañana con la búsqueda", dijo Pesqueira, sin ofrecer detalles sobre nuevos hallazgos o cambios específicos en la estrategia.

Mientras tanto, Brianna permanece desaparecida y, a dos semanas de su ausencia, las autoridades continúan sin reportar pistas concluyentes que permitan esclarecer qué ocurrió con la menor.

