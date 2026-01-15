Detienen a mujer por presunto intento de rapto de menor en Guaymate, La Romana

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Sección de Investigación (Dicrim) del municipio de Guaymate, provincia de La Romana, con el apoyo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), detuvieron a una mujer de 36 años acusada de intentar raptar a un menor a la salida de un centro educativo.

La detenida fue identificada como Gunet Adalkiris Quezada Martínez, residente en esa demarcación, quien fue apresada cuando presuntamente intentaba llevarse al niño al momento en que este salía de la escuela pública Hicayagua, en Guaymate.

Intervención y rescate del menor

Según el informe policial, la mujer habría sujetado al menor en las inmediaciones del plantel educativo. La situación fue observada por el portero del centro, Cristian Pueblo, quien intervino de inmediato, logró rescatar al niño de la sospechosa y notificó a la familia.

El menor fue entregado sano y salvo a sus parientes, mientras que la mujer fue puesta bajo custodia policial para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones del caso, a fin de esclarecer los hechos.