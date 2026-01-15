Decomisan 27 paquetes de cocaína en San Pedro de Macorís y arrestan a tres hombres

Parte de los paquetes de drogas ocupados por las autoridades durante un operativo en el muelle del sector Miramar, en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento Policial de San Pedro de Macorís, apresaron a tres personas en flagrante delito por la posesión ilegal de sustancias controladas, durante la ejecución de operativos preventivos realizados en el muelle del sector Miramar de la referida provincia.

Los detenidos fueron identificados como Wandel Méndez Pérez, de 39 años; Atahualpa Antonio Minaya De León, de 44 años, y Andrés Silfa Valera, de 54 años, este último marinero auxiliar de la Armada de la República Dominicana (ARD). Los arrestados residen en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y San Cristóbal, respectivamente.

Según las autoridades, a los detenidos les fueron ocupados 27 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 28 kilogramos, los cuales, según las autoridades, pretendían introducir en una embarcación anclada en el referido muelle.

Otras evidencias

En el operativo, las autoridades incautaron otras evidencias, entre ellas:

Dos bultos de color negro que contenían la sustancia ilícita.

de color negro que contenían la sustancia ilícita. Cinco tarjetas bancarias.

Un cargador portátil.

Dos cubetas plásticas.

La suma de 6,200 pesos en efectivo en distintas denominaciones.

en efectivo en distintas denominaciones. Varias prendas de vestir.

En el operativo también fueron retenidos para fines de investigación dos vehículos, un Jeep Grand Cherokee, color gris, año 2011, y un Kia Sorento, color gris, ambos sin documentación, los cuales eran utilizados por los detenidos al momento del arresto.

Los apresados, junto a las evidencias ocupadas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.