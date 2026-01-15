Joven ultimado por un policía en San Cristóbal no participaba en huelga, según testigos

Domingo Solano, padre del fallecido, afirmó que su hijo era un joven trabajador. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La comunidad de Hatillo, en la provincia San Cristóbal, se encuentra consternada tras la muerte del joven Smerlin Solano Frías, quien resultó herido de bala el pasado martes durante una manifestación en la autopista 6 de Noviembre, pese a que, según su padre y múltiples testigos, no formaba parte de la protesta.

El hecho ocurrió en la zona del Cruce de La Cruz mientras residentes del sector realizaban una manifestación para exigir la construcción de un elevado en la autopista 6 de Noviembre.

En ese momento el joven salía de trabajar de un taller artesanal cercano al lugar de los disturbios y fue alcanzado por un disparo, según los testigos, realizado por un agente de la Policía Nacional.

Testigos relataron que el joven se encontraba cerca del lugar por razones laborales y que, al momento del incidente, estaba sentado próximo a una cafetería, ajeno a los enfrentamientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-15-at-123224-pm-734878df.jpeg El cruce en la autopista 6 de Noviembre donde ocurrió la protesta. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-15-at-123222-pm-9f6c1f59.jpeg El lugar donde cayó abatido el joven Smerlin Solano Frías. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Clamor de justicia

El padre del fallecido, Domingo Solano, afirmó que su hijo era un joven trabajador, tranquilo y querido por la comunidad, y reiteró que no tenía ninguna vinculación con los actos de protesta ni problemas con nadie.

"Mi hijo no estaba metido en eso. Era un muchacho de trabajo, un hombre de bien. Él salió de su trabajo y fue cuando ocurrió todo", expresó.

Domingo Solano exigió que el caso sea investigado a fondo y que no quede impune.

"Lo que pedimos es justicia, que se esclarezca quién disparó y que esa persona pague. Que esto no se quede oculto", manifestó.

Comunitarios critican acción policial

Vecinos del sector respaldaron el reclamo del padre y coincidieron en que el joven fue una víctima colateral de la violencia registrada durante la manifestación. Indicaron que el joven era conocido en la comunidad por su comportamiento respetuoso y su dedicación al trabajo y a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-15-at-123216-pm-7840ee6a.jpeg Familiares y amigos en el velatorio del joven. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La protesta tenía como objetivo exigir la construcción del elevado en la autopista 6 de Noviembre, una obra que consideran urgente para evitar más muertes por accidentes de tránsito.

Además de los familiares, los comunitarios pidieron a las autoridades que realicen una investigación transparente, revisen las cámaras de seguridad de la zona y establezcan responsabilidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-15-at-123155-pm-d153e2b7.jpeg Los comunitarios escribieron el apodo del joven en los muros que los agentes colocaron en el cruce. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Al respecto, Franchesca Vicente, residente de la zona y testigo del hecho, relató que durante la protesta algunos jóvenes comenzaron a quemar gomas y lanzar piedras y botellas, momento en el que agentes policiales intervinieron. Aseguró que, pese a la situación, no había razón para el uso de munición real contra los manifestantes.