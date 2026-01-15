Misteriosa desaparición de Brianna Genao sigue sin respuesta; ampliarán radio de búsqueda

Desde que se reportó su desaparición, las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda ( ANEUDY TAVÁREZ )

Han transcurrido 15 días desde la desaparición de Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado dar con su paradero.

La menor fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025, mientras pasaba las festividades de fin de año junto a su abuela materna, Ana María Rosario, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

Desde que se reportó su desaparición, las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda en el que participan miembros de organismos castrenses, entidades de socorro y representantes del Ministerio Público, encabezados por el procurador adjunto Wilson Camacho y la magistrada Olga Diná.

Durante estos 15 días, los trabajos se han extendido por zonas boscosas y áreas rurales, apoyados por medios aéreos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

A partir del pasado miércoles, el operativo se reforzó con la integración de técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y unidades caninas especializadas en rastreo, enviadas por ese organismo estadounidense, lo que elevó las expectativas de la familia y de la comunidad ante la posibilidad de obtener avances concretos en el caso.

Para este viernes, las autoridades tienen previsto ampliar el radio de búsqueda, que este jueves abarcó un perímetro aproximado de tres kilómetros cuadrados, como parte de la fase más reciente del operativo.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, aseguró que la búsqueda no se ha detenido.

"Ante un hecho de esta naturaleza, la prioridad de todas las autoridades es continuar la búsqueda y las investigaciones hasta encontrar a esta niña", expresó.

"Seguimos trabajando de manera unida detrás de un solo objetivo, que es encontrar a la niña", señaló.

Estatus de los tíos

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es la situación legal de los tíos abuelos maternos de Brianna: Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, quienes alegadamente habrían confesado ser responsables de la desaparición y de un supuesto asesinato.

Aunque fueron detenidos inicialmente por las autoridades, posteriormente quedaron en libertad.

Hasta el momento, se desconoce su estatus actual dentro de la investigación.

Diego Pesqueira indicó que no puede ofrecer detalles sobre posibles entrevistas o líneas investigativas, alegando que se trata de información reservada.

Mientras tanto, familiares y comunitarios denuncian falta de información.

Retiran a la familia del área

Según versiones ofrecidas por allegados, la familia paterna de la menor fue retirada del área de búsqueda sin recibir explicaciones claras.

"A nosotros no se nos ha dicho nada", expresó Ericka María García, madrastra del padre de Brianna, reflejando la frustración y el desconcierto que rodean el caso.

Convocan a marcha

En medio del silencio oficial, la familia ha optado por no ofrecer declaraciones públicas, a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades.

No obstante, se ha convocado a una marcha pacífica para este domingo 18, a partir de las 9:00 de la mañana, desde Barrero, en Navarrete, hasta el parque Rosa Duarte de ese municipio, de donde es oriundo Manuel Genao, padre de la niña.

El objetivo de la manifestación es exigir explicaciones y acciones claras sobre la desaparición de la menor.