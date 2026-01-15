Policía apresa a tres personas y ocupa arsenal de armas en Barahona
Autoridades incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros objetos ilícitos
La Policía Nacional informó este jueves el apresamiento de tres personas, a quienes les fue decomisado un significativo arsenal de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros objetos ilícitos.
La institución indicó que la detención se realizó durante una operación conjunta en la que participaron agentes adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), junto a la Unidad de Acción Rápida, la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.
Los allanamientos se llevaron a cabo en el distrito municipal de Bahoruco y en el municipio de Paraíso, en la provincia de Barahona, donde fueron detenidos Joel Osvaldo Piña y Nicanol Antonio Medina Abreu.
En las viviendas intervenidas, las autoridades ocuparon seis pistolas de distintas marcas y calibres, un revólver calibre .357, una escopeta calibre 12, tres cargadores para fusil calibre 5.56, 173 municiones de diversos calibres y un cargador con capacidad para 26 municiones, además de una suma de dinero en efectivo aún no contabilizada y tres teléfonos celulares.
Tercer arresto
Durante el operativo también fue arrestada una tercera persona, quien era activamente buscada mediante orden judicial, señalada como el presunto responsable de herir de bala a otra persona en un hecho previo.
- Los detenidos, junto con las evidencias ocupadas, serán puestos a disposición del Ministerio Público una vez concluyan los procedimientos correspondientes, para los fines legales de lugar.