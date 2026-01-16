Apresan joven acusado de estafa electrónica por falsa venta de muebles en La Vega

Imagen ilustrativa de un hombre esposado. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección de Área de la Policía Cibernética apresaron a un joven que era buscado por su presunta implicación en un caso de estafa y abuso de confianza, ocurrido en noviembre de 2025 en la provincia La Vega.

De acuerdo con una nota de prensa, el detenido fue identificado como Ray Luis Martínez Rodríguez, de 20 años, quien fue arrestado en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0073708.

La estafa

Según el reporte preliminar, Martínez Rodríguez habría recibido en su cuenta bancaria la suma de 56 mil pesos, dinero obtenido mediante una estafa a través del uso de medios tecnológicos.

La víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, realizó la transacción luego de contactar, vía la aplicación de WhatsApp, a una supuesta mueblería que ofertaba artículos para la venta, indica el reporte.

Tras efectuarse el depósito, los presuntos vendedores no entregaron el producto adquirido ni procedieron a la devolución del dinero, configurándose así el fraude.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.