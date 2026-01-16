Encuentran a un hombre muerto en apartamento en construcción en Altos de Friusa

El fallecido fue identificado como Tizón Diab, de 32 años, quien residía en el apartamento donde ocurrió el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de nacionalidad haitiana fue encontrado sin vida en el interior de un apartamento en construcción, ubicado en el sector Altos de Friusa, en la provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Tizón Diab, de 32 años de edad, quien residía en el inmueble donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con informaciones oficiales, el hallazgo se produjo tras una alerta recibida por la Policía Nacional.

Al lugar acudieron miembros de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim), acompañados por la procuradora fiscal de Bávaro–Friusa.

El cuerpo sin vida fue localizado en el segundo nivel de la edificación, situada en la calle La Antena del referido sector.

Traslado al Inacif

Según la médico legista actuante, doctora Blanca Mayans, el fallecimiento se produjo a causa de un shock hemorrágico cefálico por traumas corto-contundentes, presumiblemente ocasionados por una caída.

De acuerdo con versiones ofrecidas por una vecina del hoy occiso, el cuerpo fue encontrado ensangrentado por otra residente del sector, quien dio la voz de alerta, lo que motivó la llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

A su llegada, los paramédicos confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los estudios correspondientes.