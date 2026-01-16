×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Sucesos

Matan a tiros a un presunto atracador en Santiago Oeste

Las autoridades no han establecido quién cometió el homicidio

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Matan a tiros a un presunto atracador en Santiago Oeste
El cadáver de Lenny Rafael Báez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia correspondiente. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Un joven de 18 años murió a causa de heridas de bala que le propinó una persona hasta el momento no identificada, luego de que presuntamente atracara a un hombre en la comunidad Cienfuegos, al oeste de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada por las autoridades como Lenny Rafael Báez.

  • El hecho ocurrió pasadas las 5:00 de la mañana de este viernes, en las inmediaciones de la prolongación de la avenida Circunvalación Norte.

Objetos ocupados

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, en poder del hoy occiso fue ocupada un arma de fuego, así como varias tarjetas bancarias y documentos de identidad pertenecientes a un hombre que habría sido despojado de sus pertenencias minutos antes del suceso.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido quién ultimó al presunto atracador ni las circunstancias exactas en que se produjo el tiroteo.

El cadáver de Lenny Rafael Báez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia correspondiente.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.