Policía dice mujer que intentó llevarse a menor en La Romana tiene una condición de salud mental

Una mujer fue retenida por comunitarios en la comunidad Guaymate, provincia La Romana, tras una confusión a la salida de una escuela; la Policía determinó que no hubo intento de rapto y que la mujer padece una condición de salud mental. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que no hubo intento de rapto a un menor en un incidente ocurrido la tarde del jueves en el sector La Palma, municipio Guaymate, en la provincia La Romana, donde comunitarios retuvieron a una mujer tras interpretar erróneamente que intentaba llevarse a un niño a la salida de un centro educativo.

El hecho se registró en la calle José Francisco Peña Gómez, cuando una mujer de 36 años tomó de las manos a un niño de siete al salir de la escuela pública Iscayagua Nueva, lo que generó alarma entre las personas presentes.

Miembros de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona, junto a personal operativo, acudieron al lugar y trasladaron a la mujer al destacamento correspondiente para fines de verificación e investigación, bajo la supervisión del Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado de la institución, tras las investigaciones, las autoridades determinaron que no existió intención de raptar al menor. Se estableció que la mujer padece una condición de salud mental y habría confundido al menor con uno de sus hijos, debido a similitudes físicas y de edad.

Confirman el diagnostico

Familiares informaron que la mujer tiene diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y recibe tratamiento médico especializado desde el año 2009, información respaldada con certificación médica presentada ante el Ministerio Público.

La madre del menor confirmó que, luego de conversar con la mujer, pudo constatar que se trató de una confusión relacionada con su condición de salud y no de un intento de rapto, indica el comunicado.

Como parte del protocolo, el Ministerio Público citó a entrevistas formales a la madre del niño y al portero del centro educativo, mientras que el menor será evaluado por una psicóloga de la unidad especializada.