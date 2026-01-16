Tíos de Brianna permanecen en su residencia mientras siguen las investigaciones por su desaparición

Zona de Puerto Plata en la que las autoridades buscan a la niña Brianna Genao Rosario ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Las investigaciones por la desaparición de Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, continúan avanzando bajo estricta confidencialidad, mientras los tíos abuelos maternos de la menor, señalados como principales sospechosos de la desaparición de la niña, permanecen en su residencia y a disposición de las autoridades.

Se trata de Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, quienes alegadamente habrían confesado su responsabilidad en la desaparición de la menor de edad y en un supuesto asesinato.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, aseguró que en todo momento se ha respetado el debido proceso y que no se ha producido ninguna violación a los derechos de los investigados.

El oficial explicó que el Código Procesal Penal establece los plazos correspondientes para la realización de entrevistas y pesquisas, los cuales han sido cumplidos conforme a la ley.

Indicó que los sospechosos no han sido objeto de acciones irregulares y que las diligencias continúan dentro del marco legal.

No obstante, los comunitarios denunciaron que los sospechosos habrían confesado luego de ser sometidos a presuntos actos de tortura.

Mientras avanzan las investigaciones, las labores de búsqueda de la menor se mantienen activas en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, pese a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona.

Las lluvias obligaron a que parte del personal técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se retirara de manera anticipada la tarde de este viernes; sin embargo, otros equipos permanecen trabajando en el lugar.

Pesqueira informó que más de 50 personas participan en el operativo, integradas por miembros de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, la Dicrim, la Defensa Civil, el sistema 9-1-1 y la Fuerza Aérea Dominicana, con el apoyo de caninos rastreadores de organismos nacionales y del FBI.

"Nuestra principal meta sigue siendo encontrar a la niña sana y salva", expresó el vocero policial.

Presencia de familiares en la zona de búsqueda

Parientes de la menor acudieron este viernes al área restringida, entre ellos su padre, Carlos Genao, y su abuelo materno, Braulio González, quienes se retiraron posteriormente sin ofrecer declaraciones.

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025, en el patio de una vivienda donde compartía con su abuela materna durante las festividades de fin de año.

Su desaparición mantiene en vilo a la comunidad de Imbert y al país, mientras los señalamientos contra sus tíos abuelos continúan siendo objeto de investigación oficial.