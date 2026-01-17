Accidente en la autopista Las Américas deja un fallecido, dos heridos y un vehículo quemado

Una ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. Así lo informó este sábado el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coronel Rafael Tejeda Baldera.

De acuerdo con la información, el hecho se registró aproximadamente a las 9:45 de la noche en la autopista Las Américas, en dirección este-oeste, a la altura del Mega Puerto.

El informe preliminar indica que el accidente se registró cuando el conductor de un Kia Picanto, perdió el control e impactó el vehículo contra un muro y posteriormente se incendió.

El automóvil era conducido por Maicol Emanuel Panigua, quien falleció en el lugar del siniestro.

Heridos presentan quemaduras

Asimismo, dos personas que le acompañaban resultaron con quemaduras.

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud, mientras que el fallecido fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y posteriormente entregado a sus familiares.