Accidente en la autopista Las Américas deja un fallecido, dos heridos y un vehículo quemado

El hecho se produjo cuando el conductor del vehículo perdió el control e impactó con un muro

Las dos personas que resultaron heridas presentan quemaduras

    Accidente en la autopista Las Américas deja un fallecido, dos heridos y un vehículo quemado
    Una ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. Así lo informó este sábado el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coronel Rafael Tejeda Baldera.

    De acuerdo con la información, el hecho se registró aproximadamente a las 9:45 de la noche en la autopista Las Américas, en dirección este-oeste, a la altura del Mega Puerto.

    El informe preliminar indica que el accidente se registró cuando el conductor de un Kia Picanto, perdió el control e impactó el vehículo contra un muro y posteriormente se incendió.

    • El automóvil era conducido por Maicol Emanuel Panigua, quien falleció en el lugar del siniestro.
    Heridos presentan quemaduras

    Asimismo, dos personas que le acompañaban resultaron con quemaduras.

    Los heridos fueron trasladados a un centro de salud, mientras que el fallecido fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y posteriormente entregado a sus familiares.

