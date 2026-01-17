El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, aseguró este sábado que las autoridades continúan avanzando en distintas líneas de investigación y en las labores de búsqueda por la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años, aunque hasta el momento no existen resultados concluyentes que puedan hacerse públicos.

Pesqueira se presentó en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, donde ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre el curso de la investigación por la desaparición de la niña, ocurrida el pasado 31 de diciembre.

"Estamos avanzando en distintas actividades. La investigación sigue su curso, estamos avanzando en distintas áreas, en lo que es el aspecto de la búsqueda", expresó el portavoz policial.

El vocero explicó que la reducción visible del personal en la zona responde a factores climáticos y a una reorganización de los equipos.

"Como todos ustedes pueden ver, tenemos aquí hoy varios equipos, no con la misma cantidad que ayer, porque se estaba esperando, se habían pronosticado fuertes lluvias", indicó.

Acciones y recursos desplegados en la búsqueda

Pesqueira detalló que, además de las labores de rastreo, los investigadores trabajan en aspectos que no pueden ser divulgados públicamente.

"Estamos trabajando con nuestros investigadores en otros aspectos que ya son la fase secreta de la investigación, y hoy tenemos personal de la Defensa Civil, personal del 9-1-1 y una unidad canina de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de la República Dominicana con asiento aquí en Puerto Plata", señaló.

El vocero aclaró que, hasta el momento, no existen resultados concluyentes que puedan ser anunciados oficialmente.

"Por el momento no tenemos un avance significativo que dar, ya que es el Ministerio Público que está armando todo este proceso, y continuamos con la búsqueda de la niña Brianna", puntualizó.

Durante su intervención, Pesqueira reiteró que el operativo se mantiene activo y que las autoridades no han detenido sus esfuerzos.

"Estamos desde la comunidad de Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata, donde se ha seguido esta labor de búsqueda e investigación de la niña Brianna Genao. Ustedes pueden ver a mis espaldas personal de la Defensa Civil, personal de nuestra Fuerza Aérea y del Ejército de la República Dominicana", manifestó.

Finalmente, aseguró que el objetivo central de las autoridades sigue siendo localizar a la menor y que las informaciones se ofrecerán cuando el proceso lo permita.

"Miren ustedes, estamos trabajando, no descansamos en nuestro afán, en nuestro objetivo colectivo de encontrar sana y salva a la niña Brianna Genao. Oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles en torno a este caso", concluyó.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional, y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos también se encuentran colaborando con las autoridades dominicanas.