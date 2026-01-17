×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Detienen a dos dominicanos, incluido un menor de edad, por tráfico de haitianos indocumentados

Los indocumentados eran transportados en motocicletas por ciudadanos dominicanos; tres conductores escaparon y dos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad

    Expandir imagen
    Detienen a dos dominicanos, incluido un menor de edad, por tráfico de haitianos indocumentados
    Nacionales haitianos en condición migratoria irregular eran transportados en motocicletas durante un operativo del ERD en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    Una patrulla del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptó a 15 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operativos de interdicción realizados próximo al puesto militar La Aminilla, en la provincia Dajabón.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, durante la intervención, las autoridades militares ocuparon cinco motocicletas que eran utilizadas para el transporte ilegal de extranjeros.

    • Del total de detenidos, 14 son hombres y una mujer, según la nota correspondiente.
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Motocicletas utilizadas para el traslado ilegal de haitianos indocumentados fueron ocupadas por el Ejército en la zona fronteriza. (FUENTE EXTERNA)
    RELACIONADAS

    Dominicanos transportaban a los indocumentados

    Las motocicletas eran conducidas por ciudadanos dominicanos. Tres de los conductores lograron escapar del lugar, mientras que dos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad. Cada conductor transportaba tres haitianos indocumentados en su respectivo vehículo.

    Uno de los conductores fue identificado como Javier Peralta, de 32 años, residente en la referida provincia, quien al momento de su detención no portaba documentos de identidad. La identidad del menor se omite en cumplimiento de las disposiciones legales.

    Los detenidos, junto a los extranjeros indocumentados, fueron puestos bajo custodia conforme a los procedimientos establecidos. En tanto, las motocicletas ocupadas, de distintas marcas y modelos, todas de color negro, fueron retenidas como parte del proceso investigativo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.