Comunidades de Dajabón quedan incomunicadas tras colapso de puente por fuertes lluvias

Un intenso aguacero registrado el viernes, provocó el colapso de un puente y la destrucción de varios tramos carreteros, dejando incomunicadas a comunidades rurales de la zona fronteriza, donde residentes aseguran que la situación había sido advertida desde hace años.

Las localidades de La Culata y Vaca Gorda amanecieron sin acceso para vehículos ni motocicletas.

En puntos críticos como la subida de Chuy y el badén próximo al cementerio, la crecida del agua abrió profundas zanjas y arrastró materiales, haciendo intransitables los caminos.

"El agua se llevó todo. Tenemos décadas pidiendo esa carretera. Siempre prometen, pero cuando llueve pasa lo mismo", expresó Juan Recio, uno de los comunitarios afectados. Otros residentes señalaron que trabajos recientes realizados en la vía fueron improvisados y no resistieron la crecida del río.

Reacciones y demandas de los residentes afectados

La situación ha sido calificada como crítica por los moradores, quienes aseguran que no hay forma segura de trasladar enfermos, alimentos ni estudiantes. En algunos tramos, el agua corre por el centro del camino, erosionando la base y agravando los daños.

"No se pasa para ningún lado. Estamos en problemas", reiteraron vecinos, preocupados por quedar completamente desabastecidos si no se produce una intervención inmediata.