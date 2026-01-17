Disminuye el personal que busca a la niña Brianna, a 17 días de su desaparición en Imbert

Moradores de la comunidad Barrero, en Imbert, expresan cansancio y angustia tras más de 17 días de incertidumbre por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, mientras denuncian el impacto de la investigación y el deterioro de la vía de acceso en su vida diaria. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Este sábado se cumplen 17 días de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, vista por última vez el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata, sin que hasta el momento se haya tenido información oficial sobre su paradero.

Durante un recorrido realizado hoy por la zona de búsqueda, se pudo constatar una notable disminución del personal que participa en las labores investigativas y de rastreo, así como un menor movimiento de vehículos oficiales.

El perímetro de seguridad que en días anteriores mantenía restringido el acceso a la prensa fue reubicado más cerca del área inicial de búsqueda.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que tiene previsto trasladarse más tarde al lugar, aunque hasta el momento no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre avances concretos del caso.

Comunidad expresa cansancio y angustia

Moradores de Barrero manifestaron que, tras más de dos semanas de incertidumbre, la comunidad vive en un estado constante de angustia, tanto por la desaparición de la niña como por las restricciones de movilidad impuestas durante el proceso investigativo.

Los residentes aseguran que Barrero es una comunidad tranquila y humilde, dedicada principalmente a la agricultura, con cultivos de cacao, plátano, yuca y aguacate, y que la situación actual ha impactado directamente sus labores diarias.

Además, denunciaron que el mal estado de la carretera que comunica a la comunidad ha empeorado las condiciones de trabajo y comercialización de los productos agrícolas.

Indicaron que, ante la visibilidad nacional e internacional que ha adquirido la comunidad por este caso, esperan que las autoridades gubernamentales aprovechen para atender reclamos históricos, como el acondicionamiento de la vía de acceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-17-at-15413-pm-c49d40e8.jpeg Residentes de la comunidad Barrero, en Imbert, se quejan del mal estado de las calles, situación que ha afectado el transporte de sus productos agrícolas y agravado las dificultades diarias en medio de la investigación por la desaparición de la menor. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Situación de los detenidos y vigilancia

En relación con los dos tíos abuelos de la menor que fueron arrestados y posteriormente dejados en libertad, identificados como Rafael Rosario Núñez, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, comunitarios reiteraron que ambos permanecen en la comunidad bajo estricta vigilancia por parte de miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, ante la posibilidad de que puedan ser requeridos nuevamente como parte del proceso investigativo.

Esta información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

Retiro de equipos especializados

Residentes señalaron que la tarde ayer, viernes, se observó el retiro de varios equipos que participaban en la búsqueda, incluyendo personal extranjero que ofrecía apoyo técnico a la investigación.

Hasta este sábado no se ha confirmado oficialmente si dichos equipos continúan o no operando en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-17-at-15754-pm-1-e9014132.jpeg Este sábado se cumplen 17 días de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, vista por última vez en la comunidad Barrero, Imbert, mientras continúan las investigaciones sin información oficial sobre su paradero. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Voces de los comunitarios

Luis Cabrera, agricultor y residente de Barrero, expresó que la comunidad se siente olvidada por las autoridades y afectada, tanto por la investigación como por las precarias condiciones de la carretera.

Señaló que el deterioro del camino dificulta el transporte de los productos agrícolas y afecta directamente la economía local, al tiempo que reclamó mayor atención estatal para que la comunidad pueda retomar su ritmo normal de vida.

De igual manera, Hipólito Cruz, otro morador de la zona, indicó que desde el primer día la desaparición de la niña ha impactado profundamente a toda la comunidad, no solo en lo emocional, sino también en lo económico.

Afirmó que el mal estado de la vía de acceso ha provocado pérdidas en la producción agrícola y desinterés entre los productores, ante la dificultad para sacar sus cosechas.

Ambos comunitarios coincidieron en que los residentes son requeridos con frecuencia por las autoridades para ofrecer declaraciones como parte de la investigación, y manifestaron su esperanza de que el caso sea esclarecido para que la comunidad pueda recuperar la tranquilidad.

Hasta la 1:00 de la tarde de este sábado, las autoridades no habían ofrecido información oficial sobre nuevos hallazgos, mientras continúan las investigaciones por la desaparición de la menor.