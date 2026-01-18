Dos jóvenes asesinados por conflictos pasionales en hechos separados

El hermano de Mártires Bernabé Guillén esperaba el cadáver de su hermano en la morque del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el Cementerio Cristo Redentor. ( KEVIN RIVAS )

Dos familias lloraban frente a la morgue del Cementerio Cristo Redentor de Los Girasoles a dos jóvenes de 33 y 20 años que fueron emboscados y asesinados por conflictos personales en dos hechos separados ocurridos en San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Detalles confirmados de los hechos en San Cristóbal y Distrito Nacional

El denominador común en ambas tragedias fue la rivalidad por la relación sentimental con una mujer.

El primer caso ocurrió el viernes en el Barrio La Peña, en San Cristóbal, y la víctima fue Mártires Bernavé Guillén.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-104553-8efd46b8.jpeg Mártires Bernabé Guillén. (FUENTE EXTERNA)

Sus parientes cuentan que Mártires se mantenía en discordia con un hombre identificado como "Rony", quien actualmente era pareja de su exmujer. Dicen que ella lo convocó a un lugar y que cuando él asistió quien lo esperó fue Ronald, a quien atribuyen la muerte de un disparo en la cabeza.

El hoy occiso se dedicaba a la construcción junto a su hermano, con quien se había ido a vivir para evitar a quien terminó matándolo.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la localización y captura de Rony.

Según el reporte policial preliminar, el hecho se produjo alrededor de las 10:45 de la noche en la calle Juan Bosch, sector Los Peña, cuando la víctima sostuvo una acalorada discusión con su agresor, presuntamente motivada por "conflictos de índole pasional".

Miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales, en coordinación con el Ministerio Público, acudieron al lugar, realizaron el levantamiento correspondiente y profundizan las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

Los Ríos

En el Distrito Nacional, Walter Enmanuel Medina Batista fue apuñalado en la espalda cuando iba camino a su casa en Los Ríos, y murió mientras recibía atención médica el Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-113346-3f1a5fa3.jpeg Walter Enmanuel Medina Batist (FUENTE EXTERNA)

La Policía Nacional informó que el hecho fue "motivado por viejas rencillas de índole pasional" y busca a Derly José Valerio del Rosario como el supuesto autor.

Yeidi Bautista, madre del muerto, indicó a Diario Libre que también está preso por el hecho otro joven a quien la familia entregó a las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-110723-7cf43433.jpeg Derly José Valerio del Rosario es buscado por la muerte deWalter Enmanuel Medina Batista. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió la noche del viernes 16 de enero cuando la víctima se desplazaba en su motocicleta y fue interceptada por su agresor, quien le infirió la herida mortal y emprendió la huida.

Testigos indicaron que el presunto agresor había amenazado en reiteradas ocasiones a la víctima en días previos al suceso, incluso horas antes del hecho, debido a "conflictos personales relacionados con asuntos sentimentales".

La motocicleta marca Suzuki, color negro, propiedad del fallecido se encuentra bajo custodia de las autoridades como parte del proceso investigativo.

La Policía indicó que en el lugar del hecho no fue posible recolectar evidencias físicas.

La institución continúa profundizando las investigaciones y exhorta al prófugo a entregarse por la vía que considere pertinente.