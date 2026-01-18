Familiares de la niña Brianna Genao marchan en Navarrete a 18 días de la desaparición

Decenas de personas caminaron desde la comunidad de Barrero en Puerto Plata hasta Navarrete, en Santiago, la mañana de este domingo por el caso de la niña desaparecida Brianna Genao. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

A 18 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, familiares y amigos de su entorno paterno realizaron este lunes una marcha pacífica en la comunidad de Barrero, municipio de Navarrete, provincia Santiago, para exigir respuestas de las autoridades y que el caso no quede impune.

Marcha pacífica en Barrero para exigir respuestas sobre la desaparición de Brianna Genao

Durante la movilización, que inició en Barrero y llegó hasta el parque municipal de Navarrete, los manifestantes recorrieron varias calles del sector portando pancartas y elevando oraciones, mientras reiteraban su llamado a que se esclarezca el paradero de la menor, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre.

El padre biológico de la niña, Carlos Manuel Genao, expresó el impacto emocional que vive su familia ante la falta de información concreta sobre el caso.

"Imagínense devastado mi mamá, yo, toda la familia, con una hija, un ser querido que perdimos.

No tenemos información, aún no tenemos información. Son 18 días de búsqueda", manifestó.

Genao indicó que hasta el momento no ha recibido datos oficiales que confirmen versiones que han circulado de manera extraoficial.

"Necesitamos una respuesta"

"No tengo pruebas. Eso es lo que están buscando las autoridades. A mí no me han confirmado nada", afirmó al ser consultado sobre supuestas hipótesis difundidas en torno al caso.

Por su parte, Erica García, madrastra de la menor, expresó la angustia que atraviesan los familiares ante la incertidumbre prolongada.

"Necesitamos una respuesta, sea viva o sea muerta, pero necesitamos saber. Estamos desesperados", declaró la pariente.

La tía de la niña, Jonelsy Rivera, explicó que la marcha tuvo como propósito mantener visible el caso y evitar que las investigaciones pierdan impulso.

"Caminamos por Brianna y por todos los niños que se están desapareciendo en República Dominicana. Solo necesitamos respuestas", señaló.

Rivera reconoció que las autoridades han mantenido presencia en la zona donde ocurrió la desaparición, aunque indicó que la familia recibe poca información sobre los avances del proceso.

También recordó que en las labores de búsqueda participan organismos nacionales y personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en coordinación con las autoridades dominicanas.

Durante la jornada, los familiares realizaron una oración colectiva, pidiendo protección divina y el esclarecimiento del caso, mientras reiteraron su confianza en que las investigaciones continúan en curso.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Brianna Genao bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional, con el apoyo de organismos de socorro y agencias internacionales, mientras la familia insiste en su llamado a que se esclarezcan los hechos.