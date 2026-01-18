Búsqueda de Brianna Genao: solo cinco militares son vistos en perímetro acordonado

Imagen de este domingo 18 de enero de 2026. Las autoridades confirmaron que el área de búsqueda de Brianna Genao abarcó un radio de tres kilómetros desde el punto cero donde fue vista por última vez, el 31 de diciembre. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

A 18 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, las labores de búsqueda continúan sin que las autoridades hayan informado hallazgos concluyentes y aunque el despliegue operativo en la zona presenta una reducción notable de personal.

Durante un recorrido realizado este domingo por la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, se observó solo cinco militares apostados dentro del perímetro acordonado, sin el despliegue masivo registrado en días anteriores.

Las autoridades informaron previamente que el área de búsqueda fue delimitada a un radio aproximado de tres kilómetros a la redonda desde el punto donde la menor fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-121636-pm-9b0c7553.jpeg El área de búsqueda de Brianna fue delimitada a un radio aproximado de tres kilómetros a la redonda desde el punto donde la menor fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-121641-pm-1-c18c8154.jpeg El área de búsqueda de Brianna fue delimitada a un radio aproximado de tres kilómetros a la redonda desde el punto donde la menor fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/sigue-angustia-por-el-caso-de-la-nina-brianna-genao-en-puerto-plata-9c78349d.jpg La niña Brianna Genao (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Dicha delimitación fue establecida durante la fase más activa del operativo, en la que participaron organismos nacionales y personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en calidad de apoyo técnico.

Hasta el momento, no se ha precisado de manera oficial cuántos parajes han sido recorridos dentro de ese perímetro, ni el número total de personas que han participado en las labores de rastreo de la menor desde el inicio del operativo, ni si el radio fue ampliado posteriormente.

Tampoco se ha ofrecido información actualizada sobre la permanencia del personal del FBI en la zona, limitándose las autoridades a confirmar que la cooperación internacional formó parte del proceso investigativo en respaldo a los trabajos encabezados por el Ministerio Público.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, ha reiterado en declaraciones anteriores que la investigación se mantiene en curso y que, por la naturaleza del caso, los detalles serán ofrecidos conforme avance el proceso.

Marcha en Navarrete

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-104018-am-0b67267b.jpeg Parientes y amigos de la parte paterna oran por Brianna Genao, desparecida el 31 de diciembre. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/whatsapp-image-2026-01-18-at-104019-am-807ed800.jpeg Parientes y amigos de la parte paternaelevaron consignas solicitando que se continúen las investigaciones hasta esclarecer la desaparición de Brianna Genao. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

Familiares y allegados de la parte paterna de la niña Brianna realizaron este domingo una marcha pacífica en el municipio de Navarrete para exigir respuestas y mantener visible el caso ante la opinión pública.

Durante la caminata, los participantes portaron pancartas y elevaron consignas solicitando que se continúen las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido con la menor, reiterando su llamado a las autoridades para que se ofrezca información clara sobre el proceso.

Hasta este domingo 18 de enero del 2026, las autoridades no han emitido nuevos reportes oficiales sobre avances en la localización de la infante de tres años.