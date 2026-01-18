Una pareja de esposos fue asesinada la madrugada de este domingo de varios disparos en el momento que llegaban a su residencia en el municipio de Constanza, en La Vega.

Las víctimas son el empresario agrícola José Luis Batista, de 55 años, y su pareja María Magdalena Páez, de 35.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/matan-pareja-4bc9c203.jpg José Luis Batista, de 55 años, y su pareja María Magdalena Páez, de 35. (FUENTE EXTERNA)

De manera extraoficial, como parte del proceso investigativo, se analizan varias hipótesis a partir de videos recopilados en la zona.

Crimen captado por un vídeo

En los levantamientos de cámaras de seguridad se observa que, al momento en el que la pareja ingresaba en su vehículo a la marquesina, una persona que se encontraba oculta detrás de un arbusto se aproxima rápidamente y realiza múltiples disparos contra ambas víctimas.

Tras el suceso, el agresor se retiró del lugar llevándose la camioneta Toyota Hilux, blanca, placa L473239, propiedad de las personas fallecidas.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la médico legista, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Posteriormente, los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del doble homicidio ocurrido en Constanza.