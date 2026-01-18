×
Pareja asesinada

Recuperan el vehículo de pareja asesinada en Constanza

Los atacantes del empresario agrícola José Luis Batista y su pareja huyeron de la escena en la camioneta en la que se trasladaban las víctimas

    Expandir imagen
    Recuperan el vehículo de pareja asesinada en Constanza
    María Magdalena Páez Jerez, de 35 años y Luis Manuel Batista Zapata, de 55. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó que recuperó el vehículo de la pareja asesinada a tiros la madrugada de este domingo en Tireo, Constanza, y en el cual abandonaron la escena los atacantes de las víctimas.

    La Toyota Hilux 4x4, blanca, año 2023, placa L473239 fue recuperada como parte del proceso investigativo, dijo la institución del orden que omitió el dato de donde fue encontrada la camioneta.

    En un comunicado de prensa, la Policía Nacional dice que realiza las indagatorias de la muerte de Luis Manuel Batista Zapata, de 55 años, y María Magdalena Páez Jerez, de 35, en coordinación con el Ministerio Público,

    El suceso ocurrió en la marquesina de una residencia ubicada en la calle José A. Durán, donde fueron encontrados sin vida Batista Zapata y Páez Jerez, ambos con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego.

    Según el informe preliminar, personas en proceso de investigación, interceptaron a la pareja.

    Las autoridades informaron que, conforme avancen las pesquisas, se ofrecerán mayores detalles.

