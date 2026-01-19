La Policía Nacional intensifica la búsqueda de los responsables del doble homicidio en Constanza

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, donde informó sobre los operativos de búsqueda para dar con los responsables del doble homicidio en Constanza. ( DIARIO LIBRE/ JESÚS VÁSQUEZ )

La Policía Nacional informó que mantiene activos los operativos de búsqueda para dar con el autor o los autores del doble homicidio registrado en la comunidad de Tireo, municipio de Constanza, provincia La Vega.

De acuerdo con el vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, las víctimas fueron identificadas como Luis Manuel Batista Zapata, de 55 años, y María Magdalena Páez Jerez, de 35, quienes fallecieron a causa de heridas de bala la madrugada del domingo.

Pesqueira explicó que el hecho se encuentra bajo investigación y que las pesquisas son coordinadas junto al Ministerio Público. Indicó que se han realizado entrevistas, levantamientos en la escena y otras diligencias propias del proceso investigativo.

Como parte de las acciones iniciales, la Policía recuperó horas después una camioneta Toyota Hilux, blanca, placa L473239, propiedad de una de las víctimas, la cual habría sido utilizada por el agresor o agresores para escapar del lugar.

"Ya este personal ha realizado las acciones, incluyendo entrevistas y levantamientos de lugar. Producto de estas investigaciones, ya en el día de ayer, horas después, fue recuperada la yipeta que pertenecía al hoy occiso", expresó.

Acciones

El vocero señaló que agentes policiales realizan recorridos por carreteras, caminos vecinales y la autopista Duarte, con el objetivo de recolectar más evidencias que permitan identificar y apresar a los responsables.

En cuanto al móvil del crimen, Pesqueira afirmó que aún es prematuro establecerlo, debido a que existen varias hipótesis en análisis. Exhortó a la ciudadanía y a los medios a esperar los informes oficiales para evitar desinformación.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana de este lunes, encabezada por el presidente Luis Abinader.