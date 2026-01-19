Familia espera que se haga justicia por asesinato de pareja en Constanza

María Magdalena Páez Jerez, de 35 años y Luis Manuel Batista Zapata, de 55. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de una pareja asesinada el pasado fin de semana en Constanza, provincia La Vega, expresaron su esperanza de que las autoridades identifiquen, detengan y sometan a la justicia a los responsables del doble crimen.

Luis Manuel Batista Zapata, de 55 años, y su pareja María Magdalena Páez Jerez, de 35, fallecieron a causa de múltiples heridas de bala que les fueron ocasionadas por personas hasta el momento desconocidas.

El hecho ocurrió en la marquesina de una residencia, ubicada en la calle José A. Durán, donde ambos fueron encontrados sin vida.

Familiares y allegados aseguraron que las víctimas no tenían enemigos ni conflictos con nadie.

Definieron al hombre, quien se dedicaba a la agricultura, como honrado, trabajador y tranquilo.

"Hasta donde tenemos conocimiento, no tenía ninguna situación que llevara a alguien a tomar una medida como esa. Era un hombre de bien, sin deudas ni problemas", expresó Robert Batista, hermano del fallecido.

Horas antes del crimen, la pareja compartió con familiares y amigos en un compartir.

Santiago Batista, otro hermano del hombre, relató que, pocos minutos después de que los hoy fallecidos se retiraron del encuentro, recibieron una llamada alertándolos de un tiroteo en la vivienda. Cuentan que, al llegar al lugar, encontraron a ambos tendidos en el pavimento, ya sin vida.

Batista Zapata y Páez Jerez tenían alrededor de ocho años de relación. No procrearon hijos.

Investigación del caso

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, personas aún en proceso de identificación habrían interceptado a las víctimas y, tras cometer el doble homicidio, huyeron del lugar a bordo de una Toyota Hilux 4x4, blanca, año 2023, posteriormente recuperada abandonada en La Vega.

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación Criminal (Dicrim) de Constanza, en coordinación con el Ministerio Público, informó que conforme avancen las pesquisas se ofrecerán mayores detalles.

Mientras tanto, los familiares insistieron en que el crimen no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables.