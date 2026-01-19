Un muerto y dos heridos en tiroteo ocurrido en Higüey

Yunior Bolivio Pérez, de 18 años, fue la víctima fatal del tiroteo, mientras que dos jóvenes resultaron heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven falleció y otros dos resultaron heridos por impactos de bala, en un tiroteo registrado la madrugada del lunes, en el sector Antonio Guzmán del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El fallecido fue identificado como Yunior Bolivio Pérez, de 18 años y los heridos son Alexis David Pérez, de 23 años y José Alberto Jiménez, de 22, todos de nacionalidad dominicana.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias del hecho.

Según las informaciones, los jóvenes fueron trasladados alrededor de las 4:45 de la madrugada al Hospital de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, ubicado en la avenida Juan XXIII, sector 21 de Enero.

El diagnóstico médico indicó que Alexis David Pérez presentó una herida de arma de fuego en la pierna izquierda; José Alberto Jiménez, en la pierna derecha; mientras que Yunior Bolivio Pérez recibió múltiples impactos de bala en la cabeza.

Este último falleció a las 10:25 de la mañana mientras recibía atenciones médicas en dicho centro de salud.