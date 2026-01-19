Identifican uno de los responsables de la muerte del chofer en atentado a subdirectora del CCR Rafey

Ficha policial de Juan Carlos Bretón Veras, identificado como uno de los responsables del ataque a tiros contra la subdirectora del CCR Rafey, que dejó un chofer muerto. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades identificaron a uno de los presuntos responsables de la muerte del conductor de transporte público, quien falleció al ser alcanzado por una bala durante un atentado a tiros dirigido contra la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey, en Santiago.

Se trata de Juan Carlos Bretón Veras, alias "El Deportado", contra quien fue emitida una orden de arresto, según informaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.

El hecho ocurrió en el sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste, cuando personas encapuchadas, a bordo de una motocicleta en marcha, dispararon contra la yipeta en la que se desplazaba la funcionaria, Laura Ricardo.

Durante el ataque, una de las balas impactó a Crecencio Nolasco Cruz, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Subdirectora resultó ilesa

La subdirectora, que viajaba en una Mitsubishi Montero Sport, color blanco, resultó ilesa, aunque el vehículo presenta al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con el informe, el atentado se produjo cuando Ricardo salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás involucrados en el ataque.