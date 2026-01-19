A 19 días de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, el personal que participa en el operativo de búsqueda en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, se ha reducido de manera significativa.

Así lo constató Diario Libre durante un recorrido por la zona realizado este lunes.

En el perímetro de búsqueda solo se observaba la presencia de tres soldados del Ejército de la República Dominicana (ERD), mientras que el flujo de vehículos de los distintos organismos castrenses, que en días anteriores entraban y salían de manera constante, era prácticamente inexistente.

Pese a la disminución visible del personal en el terreno, las autoridades insisten en que el operativo no ha sido descontinuado.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, aseguró que el objetivo principal sigue siendo encontrar a la menor "sana y salva".

Reiteró que las labores continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, responsable del proceso investigativo.

Salida del FBI y cooperación internacional

En el marco de la investigación, los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyeron su participación directa en la zona de búsqueda tras agotar las labores consideradas prioritarias en esa fase del proceso.

Al confirmar la información publicada por Diario Libre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que aunque los técnicos del FBI ya no se encuentran en el terreno, el organismo estadounidense continúa colaborando con las autoridades dominicanas en labores de análisis e inteligencia.

Además del FBI, la investigación cuenta con el apoyo de la Interpol, donde Brianna Genao Rosario figura registrada en el sistema como persona desaparecida, lo que permite ampliar el alcance de las alertas y los procesos de cooperación internacional.

Confesión cuestionada y reclamos de la familia

En una primera etapa del operativo, las autoridades centraron sus esfuerzos en la supuesta confesión de dos tíos abuelos de la niña, quienes habrían admitido ser responsables de su desaparición y alegada muerte, asegurando que enterraron el cuerpo en la comunidad de Barrero.

Sin embargo, los señalados afirmaron no recordar el lugar exacto donde supuestamente la sepultaron, alegando que todo ocurrió en medio de la oscuridad.

Comunitarios de Barrero rechazaron esa versión y denunciaron que la confesión fue obtenida bajo presuntos actos de tortura. Posteriormente, los sospechosos fueron dejados en libertad sin ser sometidos a la justicia.

Ante la falta de respuestas claras, la familia paterna de Brianna, oriunda del sector Barrero del municipio de Navarrete, en la provincia Santiago, realizó una marcha el pasado domingo para exigir a las autoridades que el caso no quede impune.

Carlos Manuel Genao, padre de la menor, expresó su inconformidad con el hermetismo con el que, a su juicio, los investigadores han manejado el proceso.

Reclamó mayor transparencia y resultados concretos en la búsqueda de su hija.

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el 31 de diciembre mientras jugaba en el patio de una casa donde estaba pasando los días festivos junto a su abuela materna.