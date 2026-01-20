×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El Seibo
El Seibo

Apresan a propietaria de negocio acusada de agredir agentes durante operativo antirruido en Miches

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos bocinas y diez sillas, como parte de las medidas tomadas para controlar la situación

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Apresan a propietaria de negocio acusada de agredir agentes durante operativo antirruido en Miches
Virginia Rivera Polanco, propietaria de un colmado-cafetería en el municipio Miches, provincia El Seibo, fue arrestada tras agredir a miembros de la Policía Nacional durante un operativo contra la contaminación sonora. (FUENTE EXTERNA)

La propietaria de un colmado-cafetería fue arrestada bajo la acusación de agredir a miembros de la Policía Nacional durante un operativo contra la contaminación sonora y el incumplimiento del horario de cierre en el municipio Miches, provincia El Seibo.

El hecho ocurrió en el establecimiento denominado "Morena", ubicado en el sector Los Cocos, hasta donde se presentaron agentes de la División Antirruidos, la Policía Nacional y el Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), tras recibir denuncias por exceso de ruido.

Según el informe oficial, un oficial de la División Antirruidos y un sargento de la Policía Nacional fueron agredidos cuando intentaban notificar a la propietaria del negocio sobre las violaciones cometidas. La dueña del local, identificada como Virginia Rivera Polanco, reaccionó de manera violenta contra las autoridades actuantes.

RELACIONADAS

Bocinas confiscadas 

  • Tras la agresión, Rivera Polanco fue detenida de inmediato. Durante el operativo, las autoridades incautaron dos bocinas y diez sillas, como parte de las medidas tomadas para controlar la situación.

La detenida será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, donde deberá responder por agresión a la autoridad y violación de las normativas vigentes.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.