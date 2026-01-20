Apresan a propietaria de negocio acusada de agredir agentes durante operativo antirruido en Miches

Virginia Rivera Polanco, propietaria de un colmado-cafetería en el municipio Miches, provincia El Seibo, fue arrestada tras agredir a miembros de la Policía Nacional durante un operativo contra la contaminación sonora. ( FUENTE EXTERNA )

La propietaria de un colmado-cafetería fue arrestada bajo la acusación de agredir a miembros de la Policía Nacional durante un operativo contra la contaminación sonora y el incumplimiento del horario de cierre en el municipio Miches, provincia El Seibo.

El hecho ocurrió en el establecimiento denominado "Morena", ubicado en el sector Los Cocos, hasta donde se presentaron agentes de la División Antirruidos, la Policía Nacional y el Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), tras recibir denuncias por exceso de ruido.

Según el informe oficial, un oficial de la División Antirruidos y un sargento de la Policía Nacional fueron agredidos cuando intentaban notificar a la propietaria del negocio sobre las violaciones cometidas. La dueña del local, identificada como Virginia Rivera Polanco, reaccionó de manera violenta contra las autoridades actuantes.

Bocinas confiscadas

Tras la agresión, Rivera Polanco fue detenida de inmediato. Durante el operativo, las autoridades incautaron dos bocinas y diez sillas, como parte de las medidas tomadas para controlar la situación.

La detenida será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, donde deberá responder por agresión a la autoridad y violación de las normativas vigentes.