Apresan a uno de los implicados en muerte de chofer en atentado contra subdirectora del CCR Rafey

El apresado ha sido identificado por la Policía como de Juan Carlos Bretón Veras, conocido como "El Deportado". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de Juan Carlos Bretón Veras, conocido como "El Deportado", uno de los implicados en el homicidio de un chofer del transporte público, ocurrido durante un atentado armado dirigido contra la subdirectora de Asistencia y Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, Laura Ricardo.

De acuerdo con los informes oficiales, el ataque se produjo el 9 de enero de 2026, cuando desconocidos realizaron varios disparos contra el vehículo de la funcionaria penitenciaria en la avenida Tamboril del sector Monte Rico del distrito municipal de Santiago Oeste.

En el tiroteo perdió la vida Crecencio Nolasco Cruz Santana, de 63 años, quien se desempeñaba como chofer del transporte público.

En el marco de la investigación, la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Dicrim) identificó a Bretón como uno de los participantes en el ataque.

Aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre la identidad del detenido ni su grado de participación, la policía confirmó que el apresamiento forma parte de los esfuerzos para desarticular a todos los responsables del atentado y llevarlos ante la justicia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, de poseer información que contribuya a la captura de los prófugos restantes, se comuniquen de manera confidencial con la Dicrim en Santiago, mientras continúan las pesquisas para esclarecer totalmente el caso y establecer responsabilidades penales.

Apresado

Las autoridades informaron que Bretón Veras posee un amplio historial delictivo.

En octubre de 2023 fue acusado de participar en un atraco al negocio Nítido Car Wash, ubicado en la avenida Padre Las Casas, en Santiago de los Caballeros, donde junto a otros dos individuos, supuestamente despojó a un empresario de un arma de fuego, prendas personales y dinero en efectivo.