Vecinos evitan una tragedia mayor: mujer sobrevive al ataque de su pareja en Dajabón

Masiel Casimira se salvó de milagro la noche de este lunes tras ser perseguida y agredida con un arma blanca por su pareja, identificado como Event Denot, en un hecho de violencia intrafamiliar que estremeció a la comunidad de Dajabón.

La víctima presentó una herida cortopunzante en la zona lumbar, producto del ataque.

Según testimonios, el agresor, tras una discusión con la mujer, la persiguió hasta la vía pública.

Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos intervinieron de inmediato, lograron retener a Event Denot y lo entregaron a la Policía, evitando así un desenlace fatal.

Casimira fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Matías Mella, donde recibió atenciones médicas y se encuentra fuera de peligro, conforme a informaciones preliminares.

Intervención comunitaria clave

La rápida acción comunitaria fue determinante para salvar una vida y permitir la actuación de las autoridades.

El caso está bajo investigación para los fines legales correspondientes, mientras líderes comunitarios reiteran el llamado a denunciar la violencia intrafamiliar y a fortalecer la protección a las víctimas, sin distinción de nacionalidad.