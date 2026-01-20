×
mujer haitiana Dajabón
mujer haitiana Dajabón

Vecinos evitan una tragedia mayor: mujer sobrevive al ataque de su pareja en Dajabón

El caso de violencia intrafamiliar ha generado un llamado a la comunidad para denunciar estos actos y proteger a las víctimas

    Expandir imagen
    Vecinos evitan una tragedia mayor: mujer sobrevive al ataque de su pareja en Dajabón
    Vecinos intervinieron de inmediato y lograron retener al agresor para entregaron a la Policía. (ARCHIVO)

    Masiel Casimira se salvó de milagro la noche de este lunes tras ser perseguida y agredida con un arma blanca por su pareja, identificado como Event Denot, en un hecho de violencia intrafamiliar que estremeció a la comunidad de Dajabón.

    La víctima presentó una herida cortopunzante en la zona lumbar, producto del ataque.

    Según testimonios, el agresor, tras una discusión con la mujer, la persiguió hasta la vía pública.

    Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos intervinieron de inmediato, lograron retener a Event Denot y lo entregaron a la Policía, evitando así un desenlace fatal.

    Casimira fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Matías Mella, donde recibió atenciones médicas y se encuentra fuera de peligro, conforme a informaciones preliminares.

    Intervención comunitaria clave

    La rápida acción comunitaria fue determinante para salvar una vida y permitir la actuación de las autoridades.

    El caso está bajo investigación para los fines legales correspondientes, mientras líderes comunitarios reiteran el llamado a denunciar la violencia intrafamiliar y a fortalecer la protección a las víctimas, sin distinción de nacionalidad.

